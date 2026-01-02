Bị đột quỵ và liệt nửa người vĩnh viễn, người phụ nữ hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu kéo dài trong 3 ngày

Toutiao đưa tin về một người phụ nữ 42 tuổi bị chóng mặt liên tục, khoảng 15 lần trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, do nghĩ đó chỉ là “dấu hiệu bình thường, chỉ một chút sẽ hết”, cô đã không đi khám. Khi đột quỵ thực sự xảy đến, cô được người nhà đưa vào viện. Lúc này, một phần não bộ của cô đã bị tổn thương và để lại di chứng liệt nửa người không thể hồi phục.

3 ngày chóng mặt liên tiếp - tín hiệu đột quỵ bị xem nhẹ

Chóng mặt kéo dài có thể là dấu hiệu của đột quỵ (Ảnh: Getty).

Khi đến viện, bệnh nhân trên được chuyển thẳng vào phòng chụp CT, hình ảnh thiếu máu não diện rộng hiện rõ. Lúc này, gia đình mới bàng hoàng thừa nhận vài ngày trước đó, bệnh nhân liên tục than chóng mặt, có lúc kèm mệt mỏi, nói không tròn tiếng.

Theo các bác sĩ, chóng mặt tái diễn nhiều lần không phải là chuyện nhỏ. Đó có thể là biểu hiện của thiếu máu não thoáng qua - một dạng “tổng duyệt” trước khi đột quỵ thật sự xảy ra. Các triệu chứng thường tự hết sau vài phút không đồng nghĩa với an toàn. Ngược lại, nó cho thấy mạch máu não đang ở trạng không ổn định.

Đột quỵ không phải là căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ”. Nó là hệ quả của quá trình tích lũy lâu dài: huyết áp cao, đường huyết cao, rối loạn mỡ máu, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài… Những thói quen tưởng đã “quen rồi” lại âm thầm làm tổn thương mạch máu não từng ngày.

Dấu hiệu của thiếu máu não thoáng qua

Cơn thiếu máu não thoáng qua gây ra các triệu chứng tương tự như đột quỵ (Ảnh minh họa).

Trong y khoa, những cơn chóng mặt, nói ngọng, yếu tay chân thoáng qua là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA). Triệu chứng có thể tự hết trong vài phút đến một giờ, nhưng nguy cơ đột quỵ thật sự ở những người đã từng gặp thiếu máu não thoáng qua rất cao. Dữ liệu lâm sàng cho thấy, khoảng 10% người thiếu máu não thoáng qua sẽ tiến triển thành đột quỵ thực sự trong vòng 3 tháng, đặc biệt nguy hiểm nhất là 48 giờ đầu tiên sau cơn thiếu máu não thoáng qua, Toutiao thông tin.

Sai lầm phổ biến là nghĩ “đỡ rồi tức là không sao”. Thực chất, đó là lúc mạch máu chưa tắc hoàn toàn. Khi tắc hẳn, hậu quả sẽ không còn là đứng không vững, mà là liệt, mất ngôn ngữ, rối loạn nuốt, thậm chí tử vong.

Đột quỵ thiếu máu não có thời gian vàng để can thiệp là 3 - 4,5 giờ kể từ khi khởi phát. Qua mốc này, cơ hội điều trị đặc hiệu giảm mạnh, nguy cơ di chứng tăng vọt. Thực tế, nhiều bệnh nhân được đưa tới viện khi đã quá thời gian này chỉ vì… chờ thêm xem có đỡ không.

Các bác sĩ nhấn mạnh: chóng mặt kèm một trong các dấu hiệu như yếu một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, đi loạng choạng, lú lẫn đều phải đi cấp cứu ngay lập tức.

Chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, CTA) là chìa khóa phát hiện tổn thương não và hẹp mạch, nhưng điều quan trọng nhất là đi khám sớm. Lắng nghe cơ thể, nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ và đi khám kịp thời chính là cách tự bảo vệ mình và gia đình khỏi những di chứng vĩnh viễn.