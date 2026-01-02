Ngủ dậy thấy gối có dấu hiệu này, hãy cảnh giác với ung thư

Các chuyên gia y tế đã đưa ra cảnh báo về một triệu chứng ít được biết đến của ung thư có thể xuất hiện trên vỏ gối và ga giường của bạn vào buổi sáng.

Đổ mồ hôi ban đêm nhiều đến mức để lại các vết ướt rõ ràng có thể là dấu hiệu của ung thư.

Các triệu chứng ung thư thường thay đổi tùy theo bộ phận cơ thể nơi bệnh khởi phát. Ví dụ, ho kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, trong khi phát hiện máu trong phân có thể gợi ý ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, một số dấu hiệu mơ hồ hơn và dễ bị bỏ qua hoặc hiểu nhầm — chẳng hạn như đổ mồ hôi ban đêm.

Việc ra mồ hôi ở một mức độ nào đó khi ngủ là hoàn toàn bình thường, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ phòng và việc bạn có ngủ chung giường với người khác hay không.

Nhưng nếu bạn thường xuyên thức dậy và thấy cơ thể, gối hoặc chăn ga bị ướt sũng mồ hôi, thì đã đến lúc bạn nên tìm lời khuyên y tế.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo: “Nếu bạn thường xuyên thức dậy với ga giường ướt đẫm, bạn nên đi kiểm tra với bác sĩ. Đổ mồ hôi ban đêm là khi bạn ra mồ hôi nhiều đến mức quần áo ngủ và chăn ga bị ướt sũng, ngay cả khi nơi bạn ngủ mát mẻ.”

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) liệt kê “đổ mồ hôi ban đêm rất nhiều” là một trong những triệu chứng chung của ung thư. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc hoặc các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn gây ra.

Theo tổ chức từ thiện này: “Đổ mồ hôi ban đêm hoặc bị sốt cao có thể do nhiễm trùng hoặc là tác dụng phụ của một số loại thuốc. Phụ nữ cũng thường gặp tình trạng này vào thời kỳ quanh mãn kinh. Nhưng hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn bị đổ mồ hôi ban đêm rất nhiều, ướt đẫm, hoặc bị sốt không rõ nguyên nhân.”

NHS nhấn mạnh rằng một số loại ung thư cụ thể có thể gây ra tình trạng đổ mồ hôi quá mức bao gồm:

- Ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin

- Ung thư hạch bạch huyết Hodgkin

- U carcinoid

- Bệnh bạch cầu

- U trung biểu mô

- Ung thư xương

- Ung thư tuyến tiền liệt

- Ung thư thận

- U tế bào mầm

- Ung thư tuyến giáp thể tủy tiến triển.

NHS khuyến nghị bạn nên đi khám bác sĩ đa khoa nếu:

- Bạn bị đổ mồ hôi ban đêm kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân

- Bạn cũng bị sốt cao (hoặc cảm thấy nóng và ớn lạnh), ho hoặc tiêu chảy

- Bạn gặp tình trạng đổ mồ hôi ban đêm thường xuyên, làm gián đoạn giấc ngủ hoặc khiến bạn lo lắng