4 món ăn dễ gây suy thận, người Việt đang dùng vô tư: Được chuyên gia Mỹ cảnh báo

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, chế độ ăn nhiều muối, đường, chất béo bão hòa, đạm động vật và phụ gia công nghiệp khiến thận phải hoạt động quá mức để lọc và đào thải chất dư thừa. Khi tình trạng này kéo dài, các đơn vị lọc của thận dần suy yếu, dẫn tới tổn thương thận mạn tính và có thể tiến triển thành suy thận nếu không được điều chỉnh kịp thời.

Việc nhận diện sớm những nhóm thực phẩm không có lợi cho thận được xem là "chìa khóa" quan trọng giúp phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ suy thận:

Nước ngọt có ga

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiều loại nước ngọt chứa hàm lượng phốt pho nhân tạo cao. Phốt pho là khoáng chất cần thiết, song khi hấp thu quá mức, đặc biệt dưới dạng nhân tạo, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz Gatica cảnh báo, việc uống nước ngọt có ga thường xuyên không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương thận và suy thận về lâu dài.

Đồ ăn chế biến sẵn, nhiều muối

Thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là đồ đông lạnh, thường chứa lượng natri rất cao. Một khẩu phần có thể cung cấp hơn 1.000 mg natri, gần bằng một nửa mức tối đa khuyến nghị mỗi ngày.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri/ngày, lý tưởng là dưới 1.500 mg. Nạp quá nhiều muối làm tăng huyết áp, tạo áp lực lớn lên cầu thận, khiến chức năng lọc suy giảm nhanh hơn, nhất là ở người có sẵn bệnh tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn không tốt cho thận.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh thường giàu natri, chất béo bão hòa, tinh bột tinh chế và phụ gia, trong khi lại thiếu chất xơ và vi chất bảo vệ thận. Theo các chuyên gia, chế độ ăn có lợi cho thận cần ưu tiên rau xanh, trái cây, tinh bột phức hợp và protein nạc.

Ngược lại, tiêu thụ thức ăn nhanh thường xuyên buộc thận phải liên tục xử lý lượng muối và chất thải lớn, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp – nguyên nhân hàng đầu dẫn tới suy thận mạn.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Protein rất cần thiết, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều protein từ thịt đỏ khiến cơ thể tạo ra lượng axit cao hơn trong máu. Theo chuyên gia Catalina Ruz Gatica, điều này buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì cân bằng nội môi.

Bên cạnh đó, thịt đỏ giàu chất béo bão hòa và cholesterol, làm tăng nguy cơ tim mạch – yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng thận. Kiểm soát khẩu phần và tần suất tiêu thụ thịt đỏ là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ suy thận.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến nghị:

- Xây dựng chế độ ăn khoa học: Giảm muối, đạm và dầu mỡ; tăng rau xanh, trái cây; uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày.

- Duy trì lối sống lành mạnh: Tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết, acid uric và cholesterol; tránh rượu bia, thuốc lá.

- Thăm khám định kỳ: Kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần hoặc ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ suy giảm chức năng thận.