Thói quen ăn muộn tác động ra sao đến sức khỏe?

Bác sĩ cho biết những thói quen này lâu dài có bị ảnh hưởng gì không?

ThS-BS NGÔ VĂN TÂN, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Những thói quen ăn uống như ăn muộn, bỏ bữa, thường xuyên uống trà sữa và ăn đêm nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và sự cân bằng chung của cơ thể.

Theo y học cổ truyền, thức ăn không chỉ đơn thuần cung cấp năng lượng mà còn mang tính hàn - nhiệt và ngũ vị, có tác động trực tiếp đến sự cân bằng âm - dương của tạng phủ. Khi thường xuyên ăn các món nóng, nhiều dầu mỡ rồi lại dùng ngay đồ uống lạnh như trà sữa có đá, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng hàn - nhiệt. Sự xung đột này khiến chức năng tỳ vị (hệ tiêu hóa) bị rối loạn, gây đầy hơi, khó tiêu, đau bụng. Về lâu dài, tỳ vị suy yếu có thể dẫn đến các bệnh lý như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, thực quản hoặc hội chứng ruột kích thích.

Chế độ ăn hiện đại thường thiên lệch về một số vị, đặc biệt là vị ngọt và mặn. Việc tiêu thụ quá nhiều đường từ trà sữa, bánh kẹo dễ gây tổn hại tỳ, sinh đàm thấp, dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Ăn mặn kéo dài lại gây áp lực cho thận, ảnh hưởng đến huyết áp và xương khớp. Sự mất cân bằng ngũ vị lâu ngày sẽ tạo gánh nặng cho các tạng phủ và làm tăng nguy cơ bệnh tật. Ăn uống không đúng giờ, nhất là bỏ bữa sáng hoặc ăn đêm cũng là yếu tố bất lợi. Bỏ bữa khiến cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, giảm khả năng tập trung…