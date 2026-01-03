Bảo đảm quyền lợi BHYT sau sắp xếp

Từ ngày 1-1-2026, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn TP HCM được sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 168 trạm y tế) thuộc Sở Y tế trước đây sẽ được tổ chức lại thành 168 trạm y tế xã, phường và đặc khu, trực thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu.



Bệnh viện đã sẵn sàng

Đăng ký khám BHYT tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn, TP HCM suốt 5 năm, nghe nói các cơ sở y tế sắp xếp lại, bà Nguyễn Thị Trinh (67 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) tỏ ra lo lắng. Cũng như bà Trinh, nhiều người thắc mắc sau khi sắp xếp lại các cơ sở y tế, họ có được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) hay không.

Ngày đầu năm mới, vợ chồng bà Lê Thị Hồng (63 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) và ông Trần Ngọc Hải (64 tuổi) đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (tiền thân là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) đăng ký KCB bằng thẻ BHYT. Bà Hồng và ông Hải đều tuổi cao, sức khỏe giảm sút, thường xuyên gặp các vấn đề về xương khớp và huyết áp, trong khi chi phí KCB là nỗi lo không nhỏ đối với gia đình. "Lúc đầu, khi nghe tin cơ sở KCB ban đầu không còn, vợ chồng tôi lo lắng vì đã lớn tuổi, không có thu nhập, nếu KCB bên ngoài tốn nhiều tiền. Khi biết được chuyển sang KCB bình thường tại cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi vui vì gần nhà, thuận tiện đi lại" - bà Hồng nói.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết từ 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đơn vị tiếp tục phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức và mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện bằng xe cứu thương hai bánh chuyên dụng, đáp ứng nhanh nhu cầu cấp cứu tại khu vực trung tâm đông dân cư. Đây cũng là 1 trong 3 trạm vệ tinh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM và là đơn vị đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình xe cấp cứu hai bánh. Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp tục KCB BHYT cho người dân đã đăng ký cũng như tiếp nhận người dân tham gia BHYT từ Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ với sự hợp sức, liên kết của 8 bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối của TP HCM (Lê Văn Thịnh, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Da liễu, Nhi Đồng, Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp, Y học cổ truyền) đã chính thức khám chữa bệnh BHYT đầu tháng 12-2025. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 có 9 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, đủ sức đáp ứng nhu cầu KCB của người dân Cần Giờ. Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là mô hình bệnh viện đa khoa tuyến cuối, giúp đưa dịch vụ y tế chất lượng cao tới người dân Cần Giờ. "Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 còn là biểu tượng của quyết tâm mang y tế tới vùng xa vì một thành phố phát triển toàn diện, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, với tiêu chí lấy sức khỏe người dân làm trung tâm…" - lãnh đạo Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Không để gián đoạn

Theo BHXH TP HCM, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, không làm gián đoạn việc KCB trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KCB BHYT, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nhóm người bệnh cần điều trị dài hạn như người nhiễm HIV/AIDS, lao và các bệnh mạn tính khác. BHXH TP HCM đã đề nghị các cơ sở KCB tiếp tục thực hiện KCB BHYT đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1-1-2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP TP HCM, cho biết đối với các thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại một số trung tâm y tế khu vực trước đây, BHXH TP HCM sẽ thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu nhằm bảo đảm tính liên tục và quyền lợi cho người tham gia. Cụ thể: Thẻ đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn được chuyển về Bệnh viện An Bình, thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng được chuyển về Bệnh viện Trưng Vương, thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở 2, thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ (mã 79042) được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở 2… "Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ sở KCB được đề nghị liên hệ Phòng Chế độ BHYT-BHXH TP HCM để được hướng dẫn, giải quyết" - bà Hằng thông tin.

BHXH TP HCM cũng vừa công bố danh sách các cơ sở đăng ký KCB BHYT ban đầu quý I/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lựa chọn nơi KCB phù hợp, bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHYT với địa bàn quản lý gồm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Danh sách chi tiết các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu quý I/2026 được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH TP HCM (https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx). Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn và thực hiện quyền lợi KCB BHYT theo quy định hiện hành. BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, đại lý thu BHYT, trường học và các đơn vị liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến người tham gia BHYT, bảo đảm việc đăng ký KCB ban đầu được thực hiện đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả.

11 nhóm đối tượng được hưởng 100% BHYT Theo Bộ Y tế, căn cứ Nghị quyết 261/2025/QH15, từ năm 2026, người tham gia BHYT thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi BHYT. Mức hưởng BHYT cũng được nâng lên đối với các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp, người dễ bị tổn thương và một số nhóm ưu tiên khác. Như vậy, từ ngày 1-1-2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí KCB theo quy định. Cụ thể gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an; học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí (người Việt Nam và người nước ngoài); học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT; dân quân thường trực. Các nhóm tiếp theo gồm: Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội cũng được hưởng 100% chi phí KCB. Nhóm cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Theo BHXH Việt Nam, năm 2025, số lượt khám, chữa bệnh BHYT đạt khoảng 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm 2024; chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3%. N.Dung



