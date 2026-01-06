Liệt nửa người sau cơn đột quỵ ở tuổi 30, người đàn ông cả đời sống trong ân hận vì 2 việc!

Nhiều người trẻ vẫn thường ỷ lại vào sức khỏe vốn có, coi đột quỵ là câu chuyện của tuổi già. Chỉ đến khi biến cố ập đến, họ mới bàng hoàng nhận ra những thói quen tưởng chừng vô hại lại chính là "bản án tử" cho mạch máu.

Anh Wang (Đài Loan, Trung Quốc) hiện đang phải chiến đấu với tình trạng liệt nửa người trái sau 1 lần đột quỵ ở độ tuổi đầu 30 cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, cả cuộc đời anh đã thay đồi theo chiều hướng tồi tệ là cái giá đắt phải trả cho sự chủ quan này.

Anh Wang kể lại, buổi sáng hôm đó, khi nhiệt độ xuống thấp, anh Wang thức dậy muộn và vội vã đi làm nên mặc không đủ ấm. Tại văn phòng, anh đột nhiên ngã gục, miệng méo xệch, nửa người bên trái hoàn toàn mất cảm giác.

Ảnh minh họa

Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán anh bị nhồi máu não do tắc nghẽn mạch máu nội sọ lớn. Dù giữ được tính mạng nhờ phẫu thuật trong "giờ vàng" anh Wang vẫn phải đối mặt với di chứng liệt nửa người trong sự ân hận tột cùng vì 2 việc. Đó là 2 thói quen xấu làm tăng nguy cơ đột quỵ mà rất nhiều người trẻ đang mắc giống anh:

1. Ăn uống sai cách

Theo các bác sĩ, mạch máu của anh bị hủy hoại âm thầm vì ăn quá nhiều trà sữa, gà rán. Sau khi protein được chiên rán ở nhiệt độ cao, chúng sẽ hình thành "protein glycat hóa" gây xơ cứng mạch máu. Lượng đường và chất béo bão hòa khổng lồ làm tăng cholesterol, béo phì và hình thành huyết khối. Những thực phẩm này khiến mạch máu của chàng trai 30 tuổi tổn thương như người già ngoài 70 tuổi.

Ảnh minh họa

2. Xem nhẹ cảnh báo mùa lạnh vì nghĩ đột quỵ là "bệnh người già"

Sai lầm chí mạng thứ 2 của anh Wang là sự chủ quan đặc trưng của người trẻ. Khi báo đài liên tục cảnh báo nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh, anh chỉ "tặc lưỡi" cho qua vì nghĩ mình còn khỏe. Tiến sĩ Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng, khi tiếp xúc đột ngột với khí lạnh, cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng co mạch để giữ nhiệt.

Đối với một người có mạch máu đã bị "tàn phá" bởi cholesterol như anh Wang, việc mạch máu co thắt đột ngột sẽ khiến huyết áp tăng vọt trong tích tắc, trực tiếp đẩy các cục máu đông đi gây tắc nghẽn hoặc làm vỡ thành mạch máu não.

Bác sĩ cảnh báo 5 khoảnh khắc dễ xảy ra đột quỵ trong mùa lạnh

Thông qua tường hợp của anh Wang, Tiến sĩ Huang Xuan một lần nữa nhắc nhở chúng ta - nhất là những người trẻ không chủ quan với đột quỵ. Với cả việc phòng tránh, thăm khám định kỳ và đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Ông cũng đưa ra 5 khoảnh khắc dễ xảy ra đột quỵ trong mùa lạnh cần đặc biệt lưu ý:

- Lúc bật dậy vội vàng vào buổi sáng: Việc rời chăn ấm quá nhanh khiến da bị sốc nhiệt, mạch máu co rút đột ngột gây tăng huyết áp.

- Khi rửa mặt, đánh răng bằng nước lạnh: Sự chênh lệch nhiệt độ cùng tư thế cúi đầu làm ảnh hưởng đến tuần hoàn não.

- Khoảnh khắc cởi, mặc quần áo khi tắm: Đây là lúc cơ thể trần trụi, dễ mất nhiệt và gây biến cố tim mạch nhất.

Ảnh minh họa

- Những khi bỏ qua việc giữ ấm tai và cổ lúc ra ngoài: Tai và cổ tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng, nếu không che chắn khi ra ngoài sẽ rất dễ bị co mạch não.

- Tập thể dục sai thời điểm: Tập vào sáng sớm hoặc tối muộn khi nhiệt độ thấp nhất khiến cung lượng tim tăng gấp nhiều lần, dễ gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Nguồn và ảnh: Health News, Heho