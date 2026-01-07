Ra chợ gặp rau này nên mua luôn, rẻ tiền mà chống rụng tóc “thần sầu”, giúp tóc con mọc lên tua tủa

Chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ) từng công bố danh sách các loại thảo mộc tự nhiên có khả năng hỗ trợ kích thích mọc tóc. Đáng chú ý, trong số đó có một loại rau quen thuộc, dễ tìm ở Việt Nam, vừa tốt cho mái tóc vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể: rau má.

Rau má hỗ trợ ngăn rụng tóc

Theo bác sĩ Trương Thể, Phó trưởng khoa Da liễu Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc), rau má chứa nhiều hoạt chất sinh học quan trọng như triterpenoid, flavonoid và polysaccharides. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da đầu và nang tóc trước tác động của stress oxy hóa – một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc và lão hóa tóc sớm. Nhờ đó, tóc khô xơ, chẻ ngọn có thể được cải thiện, trở nên mềm mại và bóng khỏe hơn.

Bên cạnh đó, rau má còn có tác dụng chống viêm tự nhiên, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm trên da đầu. Điều này góp phần làm giảm tình trạng ngứa, viêm da tiết bã và các vấn đề da đầu thường gặp – những yếu tố gián tiếp khiến tóc yếu và dễ rụng.

Không chỉ vậy, các dưỡng chất trong rau má còn thúc đẩy sự giãn nở của hệ mao mạch da đầu, cải thiện lưu thông máu. Khi máu lưu thông tốt hơn, nang tóc được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất, từ đó hạn chế hiện tượng teo nang tóc và giảm rụng tóc rõ rệt. Một số nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy chiết xuất rau má có khả năng kéo dài giai đoạn phát triển của nang tóc, giúp tóc mọc dày và chắc khỏe hơn.

Cách sử dụng rau má để chăm sóc tóc

1. Bổ sung rau má trong bữa ăn hằng ngày

Các chuyên gia khuyến khích đưa rau má vào thực đơn thường xuyên để nuôi dưỡng tóc từ bên trong. Việc bổ sung dưỡng chất thông qua chế độ ăn uống lành mạnh giúp tóc khỏe hơn, giảm gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc con hiệu quả.

2. Gội đầu bằng nước rau má

Chuẩn bị khoảng 50–70g rau má tươi, rửa sạch rồi đun với 1 lít nước trong 5–10 phút. Khi nước nguội bớt, lọc bỏ bã và pha loãng vừa phải để gội đầu. Trong quá trình gội, nên massage da đầu nhẹ nhàng từ 5–10 phút rồi xả lại bằng nước sạch để tăng hiệu quả thư giãn và kích thích tuần hoàn máu.

3. Ủ tóc bằng mặt nạ rau má

Rau má kết hợp lô hội: Xay nhuyễn rau má, trộn cùng gel lô hội, thoa đều từ chân tóc đến ngọn và ủ khoảng 30 phút trước khi gội sạch. Áp dụng 2–3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt.

Rau má và dầu dừa: Xay rau má tươi cùng 1–2 thìa dầu dừa, thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc, ủ trong 15–30 phút rồi gội sạch. Cách này giúp tóc mềm mượt và giảm khô xơ.

Những lợi ích khác của rau má đối với sức khỏe

Không chỉ hỗ trợ dưỡng tóc, rau má còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Theo Healthline, loại rau này có thể:

Giảm căng thẳng, lo âu: Rau má chứa triterpenoids giúp làm dịu hệ thần kinh, cải thiện tinh thần. Một nghiên cứu trên 33 người bị rối loạn lo âu cho thấy, sử dụng rau má trong 2 tháng giúp giảm rõ rệt mức độ lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

Tăng cường tuần hoàn máu: Rau má có tác động tích cực đến mô liên kết thành mạch, từ đó cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ giảm các triệu chứng giãn tĩnh mạch.

Cải thiện giấc ngủ: Nhiều đánh giá lâm sàng ghi nhận rau má giúp thư giãn thần kinh, hỗ trợ ngủ ngon hơn, đặc biệt với người thường xuyên căng thẳng.

Hỗ trợ làm lành vết thương: Các hợp chất terpenoid trong rau má kích thích sản sinh collagen, giúp vết thương nhanh lành và hạn chế hình thành sẹo.

Giảm viêm, đau khớp: Rau má có đặc tính chống viêm, đồng thời thúc đẩy tổng hợp collagen, góp phần phòng ngừa và cải thiện các triệu chứng viêm, đau khớp.

Rau má vốn là loại rau dân dã, mọc nhiều ở những nơi ẩm mát như bờ mương, thung lũng, vùng đất râm. Ngày nay, rau má được trồng phổ biến để làm thực phẩm, giá thành khá rẻ, chỉ khoảng 15.000–25.000 đồng/kg. Khi đi chợ bắt gặp loại rau quen thuộc này, bạn có thể mua về chế biến món ăn thanh mát hoặc tận dụng để chăm sóc mái tóc, giúp tóc chắc khỏe, dày và óng mượt hơn theo cách tự nhiên.

(Tổng hợp)