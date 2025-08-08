4 thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc con, chợ Việt nào cũng bán với giá siêu rẻ

Theo chuyên gia, một người bình thường có khoảng 70.000-100.000 sợi tóc, mỗi ngày rụng 50-100 sợi là chuyện bình thường. Nhưng khi tóc rụng nhanh hơn mọc, vấn đề bắt đầu. Có 3 nguyên nhân lớn dẫn tới rụng tóc:

- Rụng tóc telogen: Còn được gọi là "rụng tóc do căng thẳng", tình trạng này có thể do căng thẳng, thay đổi lối sống hoặc giảm cân quá mức. Những yếu tố này có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và rối loạn chức năng hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho các tế bào miễn dịch tấn công cơ thể và tiêu diệt nang tóc. Mặt khác, cơ thể có thể không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho tóc, khiến tóc bước vào giai đoạn nghỉ ngơi sớm và quá trình mọc tóc chậm lại đáng kể, dẫn đến rụng tóc nhanh chóng và tóc mỏng dần trên một vùng da.

- Rụng tóc sau sinh: Sự mất cân bằng nội tiết tố sau sinh khiến tóc, vốn đang trong giai đoạn phát triển, nhanh chóng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, dẫn đến tình trạng tóc mỏng đi đáng kể. Mặc dù tóc sẽ mọc lại bình thường trong vòng vài tháng sau khi sinh, một số bà mẹ bị rụng tóc sau sinh do thiếu hoạt động của tế bào nang tóc và quá trình thay mới chậm hơn, cản trở sự phát triển của tóc mới.

- Rụng tóc do kéo: Việc tết tóc hoặc kéo tóc liên tục có thể gây căng thẳng liên tục lên da đầu, dẫn đến hoại tử nang tóc và teo nang tóc, gây rụng tóc. Nếu bạn đã có dấu hiệu rụng tóc, nên tạm thời tránh gây tổn thương da đầu bằng cách buộc tóc đuôi ngựa hoặc các kiểu tóc khác gây áp lực đáng kể lên tóc. Căng thẳng này có thể dẫn đến các vấn đề về da đầu như tiết dầu quá mức, tóc dầu, mùi hôi và sẹo tóc. Hơn nữa, một số người vô thức kéo tóc khi căng thẳng, làm trầm trọng thêm tình trạng rụng tóc do kéo.

4 thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc

Các chuyên gia chỉ ra rằng tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein keratin. Các chất dinh dưỡng như vitamin, sắt và kẽm cũng góp phần vào sự phát triển của tóc. Bốn loại thực phẩm quen thuộc này có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc:

1. Hàu

Không chỉ giàu protein mà hàu còn giàu axit amin và khoáng chất kẽm. Kẽm thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tổng hợp collagen và phục hồi tế bào, bao gồm cả tế bào tóc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến chu kỳ mọc tóc và dẫn đến rụng tóc. Do đó, việc tiêu thụ hàu ở mức độ vừa phải có thể góp phần vào sức khỏe và sự phát triển của tóc.

2. Các loại hạt

Các loại hạt giàu protein, vitamin E, vitamin nhóm B, canxi, sắt, kẽm và các dưỡng chất khác. Đặc biệt, hạnh nhân rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu, củng cố màng tế bào tóc và hỗ trợ mọc tóc. Hạt mè cũng được đánh giá cao trong Y học cổ truyền Trung Quốc nhờ protein và vitamin nhóm B, giúp tổng hợp melanin và duy trì màu tóc óng mượt, đen nhánh.

3. Gan heo

Nó chứa vitamin A, vitamin nhóm B, sắt và kẽm. Vitamin A giúp các tuyến bã nhờn sản sinh, dưỡng ẩm cho da đầu. Vitamin B7 trong vitamin nhóm B giúp sản sinh tế bào tóc khỏe mạnh và cải thiện chất lượng tóc. Sắt giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp oxy cho nang tóc, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

4. Rau bina

Loại rau này giàu axit folic, vitamin A, vitamin C và sắt. Vitamin C có thể làm chậm quá trình lão hóa của nang tóc và giúp tổng hợp collagen, giúp tóc chắc khỏe hơn. Rau bina cũng có hàm lượng sắt cao nhất trong tất cả các loại rau, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở da đầu.

Nguồn và ảnh: Return, SkyPost