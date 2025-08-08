Lật nồi lẩu đang sôi, ba anh em bỏng nặng

Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ nhỏ trong cùng gia đình sau vụ tai nạn thương tâm. Vụ việc xảy ra khi cả gia đình quây quần bên nồi lẩu. Một bé trong lúc nô đùa vô tình vướng vào dây điện, làm nồi lẩu đang sôi lật úp. Nước nóng đổ vào người cả 3 anh em, gây bỏng nặng.

Sau tai nạn, gia đình nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ Đơn vị Bỏng, khoa Chỉnh hình chẩn đoán cả 3 trẻ bị bỏng độ II-III ở vùng vai, tay, chân.

Các bé được xử trí theo phác đồ chuyên sâu gồm an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng để sát khuẩn, giảm đau, hỗ trợ tái tạo da.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và điều trị đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định và sớm được xuất viện.

Các y bác sĩ làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng bó bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da cho trẻ. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Việc xử lý kịp thời và đúng cách sau tai nạn đóng vai trò quyết định trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.

Bác sĩ Sáng nhấn mạnh, trẻ nhỏ rất hiếu động và tò mò. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn lơ là, đặc biệt là trong các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt chú ý. Hãy đảm bảo không để trẻ chơi gần khu vực bếp hay nồi lẩu. Đặt nồi ở vị trí chắc chắn, xa mép bàn và những nơi trẻ dễ với tới. Giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.