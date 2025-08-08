Mắc ung thư giai đoạn cuối, cụ ông kiên trì làm 1 việc khiến khối u biến mất hoàn toàn, bác sĩ nể phục

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc Tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) cho biết, trong hơn chục năm công tác, bác sĩ đã gặp hàng nghìn bệnh nhân khác nhau. Trong đó có nhiều trường hợp để lại dấu ấn đặc biệt cho bác sĩ. Câu chuyện của cụ ông 71 tuổi mắc ung thư gan là một ví dụ điển hình.

Vào năm 2023, bệnh nhân đi khám vì cơn đau đột ngột vùng bụng hạ sườn phải. Bệnh nhân kể rằng đã âm thầm chịu đựng cảm giác đau tức ở vùng gan suốt nửa năm, không nói với ai, chỉ đến khi đau tăng lên mới quyết định đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Duy Anh cho hay: “Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có một khối u lớn ở gan phải. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Ung bướu nơi tôi công tác để làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu”.

Ảnh khối u ác tính của bệnh nhân. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Ấn tượng đầu tiên của bác sĩ Duy Anh về cụ ông là sự kiên định, không hoang mang, không hoảng loạn. Ông lắng nghe rất kỹ từng lời giải thích của bác sĩ. Sau khi thực hiện loạt xét nghiệm bao gồm chụp CT-scan toàn thân, nội soi đường tiêu hóa, xét nghiệm máu, kiểm tra virus viêm gan, bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn cuối kèm u vệ tinh và nhiễm virus viêm gan B.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện, bác sĩ Duy Anh đã bàn bạc cùng bệnh nhân và gia đình về phác đồ điều trị:

- Giai đoạn đầu sẽ dùng kháng thể đơn dòng kết hợp thuốc miễn dịch nhằm tiêu diệt tế bào ác tính ở cả khối u lớn lẫn những ổ di căn nhỏ;

- Giai đoạn sau, nếu đáp ứng tốt sẽ tiến hành can thiệp nút mạch để kiểm soát khối u chính.

“Nghe tư vấn xong, ông cụ chỉ ngẫm nghĩ vài phút rồi đáp gọn:“Tôi đồng ý điều trị. Ngày mai luôn””, bác sĩ Duy Anh chia sẻ.

Tinh thần dám đối diện với ung thư và quyết tâm điều trị của bệnh nhân khiến cho bác sĩ Duy Anh tin rằng bệnh nhân sẽ có kết quả điều trị tốt.

5 tháng điều trị và kết quả bất ngờ

“Năm tháng sau, kết quả chụp lại CT-scan khiến cả ê-kíp bất ngờ. Các khối u vệ tinh biến mất hoàn toàn, khối u lớn nhất đã được nút mạch trọn vẹn, không còn dấu hiệu tăng sinh mạch – nghĩa là tế bào ung thư gần như bị tiêu diệt. Đây là thời điểm vàng để phẫu thuật cắt gan, mở ra cơ hội chữa khỏi bệnh. Tôi lập tức đề nghị phẫu thuật sớm nhất có thể”, bác sĩ Duy Anh nói.

Ông gật đầu đồng ý nhưng rồi nói thêm một điều khiến tôi thoáng ngạc nhiên: “Bác sĩ cho tôi lùi lịch phẫu thuật 2 tuần nhé. Tôi còn việc đã lên kế hoạch từ trước”.

Hóa ra, “việc đã lên kế hoạch” của ông… lễ hội làng. Quê ông sắp tổ chức hội và ông là thành viên “đội rước kiệu” – vai trò mà ông đã tập luyện cả tháng.

Ông bảo: “Cả năm mới có một lần, tôi không muốn bỏ lỡ”.

Một ông cụ 71 tuổi, đang chiến đấu với ung thư nhưng vẫn đặt trọn tâm huyết vào những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng – điều ấy đã khiến bác sĩ Duy Anh thực sự nể phục.

Khối u biến mất gần như hoàn toàn sau điều trị. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Hai tuần sau, bệnh nhân bước vào ca phẫu thuật với tinh thần phấn chấn. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân hồi phục tốt, không cần dùng thêm thuốc bổ trợ sau phẫu thuật. Bệnh nhân luôn tuân thủ tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ, nhờ kiên trì điều trị, tin tưởng và nghe theo phác đồ của bác sĩ nên bệnh nhân đã điều trị thành công bệnh ung thư gan.

Hơn một năm trôi qua, trước thềm một hội thảo khoa học về ung thư gan – lĩnh vực mà bác sĩ Duy Anh đặc biệt quan tâm nghiên cứu – bác sĩ đã gọi điện cho con gái ông cụ để hỏi thăm. Giọng chị đầy niềm vui thông báo: “Bố cháu khỏe lắm, vẫn đi bộ mỗi sáng, ăn uống bình thường và năm nay tiếp tục tham gia đội rước kiệu của hội làng”.

Câu chuyện của bệnh nhân là minh chứng cho thấy ung thư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết. Nếu được phát hiện kịp thời, điều trị đúng phác đồ và có tinh thần sống tích cực, người bệnh hoàn toàn có thể chiến thắng ung thư.