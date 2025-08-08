Quả dại ở quê không ai ăn không ngờ là "mỏ vàng", 300.000 đồng/kg

Loại quả màu đỏ tươi, hình bầu dục, mọc thành chùm quanh gốc cây này được gọi là thảo quả.

Thảo quả (tên tiếng Anh là Cardamom) là một loại gia vị thuộc họ Gừng, có nguồn gốc từ Ả Rập và Trung Đông, từ lâu đã tồn tại trong thực đơn các món ăn phương Đông. Không chỉ là một loại gia vị phổ biến, thảo quả còn là một vị dược liệu được ứng dụng nhiều trong điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe.

Thảo quả có hình dáng giống cây gừng nhưng cao và to hơn gừng nhiều lần. Thảo quả sống lâu năm, có thể cao khoảng 2,5 – 3m. Rễ thân mọc ngang, có đốt, đường kính khoảng 2,5 – 4cm, vỏ ngoài có màu hồng, ở giữa màu trắng nhạt, có mùi thơm.

Lá thảo quả mọc so le, mặt lá màu xanh sẫm, phía dưới xanh nhạt hơn. Bẹ lá có nhiều khía dọc. Mỗi phiến lá dài khoảng 50 – 70 cm.

Hoa thảo quả thường mọc thành cụm ở gốc. Cụm hoa thường dài khoảng 13 – 20cm, có màu đỏ nhạt. Mỗi bông hoa có thể cho ra nhiều quả, quả chín có màu đỏ nâu, dài khoảng 2,5 – 4cm, rộng 1,5 – 2 cm. Vỏ quả dày 5mm, chia thành 3 ô, mỗi ô có khoảng 7 – 8 hạt hình tháp, ép sát vào nhau, mùi thơm.

Đặc điểm của thảo quả là cây tỏa ra mùi thơm nồng. Quả chín khô của nó cũng có mùi thơm, cay, được dùng làm dược liệu và phụ gia thực phẩm, giúp làm tăng hương vị thơm ngon cho các món canh, món hầm. Tuy nhiên, vị của nó lại không phù hợp để ăn trực tiếp như trái cây hay rau củ thông thường.

Loại quả này thường được thu hái vào mùa đông, phơi khô hoặc sấy khô. Khi sử dụng, người ta sẽ đập bỏ vỏ ngoài và lấy hạt bên trong. Thảo quả có thể chế biến bằng phương pháp nướng, sao hoặc chích gừng.

Trong Đông y, thảo quả có vị cay, tính ấm, không độc, vào hai kinh tỳ và vị. Loại dược liệu này có công dụng trừ đờm, chữa sốt rét, giảm chướng bụng, đau bụng, giảm chứng hôi miệng.

Theo y học hiện đại, thảo quả còn có hoạt tính kháng sinh, chống viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường, ngăn ngừa rối loạn lipid máu.

Tại Việt Nam, thảo quả khô hiện là mặt hàng có giá trị kinh tế cao. 1kg có giá khoảng 280.000 - 300.000 đồng. Tại Trung Quốc, giá thảo quả ở mức khoảng 40 - 50 NDT (146.000 - 182.000đ)/kg. Nhiều nông dân nước này cũng đã trồng thảo quả để tăng thu nhập.