5 thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng giúp giảm nguy cơ ung thư, chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn thường xuyên

Bạn có thể đã nghe câu nói "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày". Mặc dù đã có một số tranh luận trong những năm qua về tính xác thực của câu nói này, nhưng không thể phủ nhận rằng bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Một bữa sáng bổ dưỡng không chỉ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và hài lòng suốt cả ngày. Theo thời gian, nó còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật.

Chuyên gia dinh dưỡng ung thư, ThS Alison Tierney (làm việc tại Mỹ) cho biết: "Bữa sáng là một trong những khởi đầu đơn giản và hiệu quả nhất. Nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn thực phẩm toàn phần, chủ yếu là thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ năng lượng, tiêu hóa và phục hồi tổng thể".

Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về một số loại thực phẩm đã được khoa học chứng mà bà khuyên dùng để giảm nguy cơ ung thư, từ đậu phụ và ngũ cốc nguyên hạt đến các loại quả mọng và rau củ:

1. Đậu phụ

Đậu phụ không chỉ là một món ăn giàu protein cho những ngày không thịt. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tierney, các sản phẩm từ đậu nành như thế này "có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt".

Trong khi một số người tránh xa đậu nành vì lý do sức khỏe nội tiết tố, cô ấy đảm bảo với chúng ta: "Isoflavone trong đậu nành giúp điều hòa nội tiết tố chứ không gây rối loạn chúng, miễn là bạn ăn điều độ, không ăn quá nhiều mỗi ngày".

2. Ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, cháo diêm mạch... đều rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Những loại ngũ cốc nguyên hạt này không chỉ là lựa chọn bữa sáng ngon miệng và đa năng, mà theo Tierney, chúng còn "giúp loại bỏ các chất gây ung thư khỏi đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh".

Mẹo hay của cô ấy là gì? "Nấu diêm mạch và yến mạch cùng nhau để có một bữa ăn sáng giàu chất xơ và protein".

3. Quả mọng

Quả mọng có rất nhiều điều thú vị. Chúng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, chứa đầy những lợi ích đáng kinh ngạc cho toàn bộ cơ thể. Hóa ra, chúng thậm chí còn có thể đóng vai trò trong việc phòng ngừa ung thư. Tierney mô tả chúng là "nguồn năng lượng chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại tổn thương tế bào và tăng cường hệ miễn dịch".

Cô ấy khuyên bạn nên thưởng thức các loại quả mọng tươi theo mùa và dự trữ các loại quả mọng đông lạnh trong tủ đông để có "những lựa chọn giá cả phải chăng, quanh năm".

4. Rau họ cải

Tierney chia sẻ: "Cải xoăn, mầm bông cải xanh và các loại rau họ cải khác hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên và giàu sulforaphane, một hợp chất có đặc tính chống ung thư".

Bạn không biết làm thế nào để kết hợp những loại rau này vào bữa sáng của mình? Hãy dùng máy xay sinh tố. Hãy xay cải xoăn hoặc mầm bông cải xanh vào sinh tố buổi sáng để tăng cường sức khỏe một cách dễ dàng. Đây là một mẹo vặt tuyệt vời cho sức khỏe!

5. Hạt lanh xay

Chất béo có thể không được ưa chuộng trong giới ăn kiêng, nhưng sự thật thì chất béo lành mạnh lại là một phần không thể thiếu của một chế độ ăn uống cân bằng. Hạt lanh là một thực phẩm tuyệt vời để bổ sung chất béo lành mạnh. Tierney lưu ý rằng những hạt này "chứa nhiều lignan cân bằng hormone và chất béo lành mạnh giúp bảo vệ tế bào, miễn là bạn không lạm dụng".

Để kết hợp thành phần nhỏ nhưng mạnh mẽ này vào bữa sáng, hãy "rắc một ít hạt lanh lên ngũ cốc, xay sinh tố, hoặc thêm vào bánh mì nướng bơ và đậu phụ rán". Nó đơn giản nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, ngon miệng.

(Ảnh minh họa: Internet)