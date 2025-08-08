Thành phần dinh dưỡng của phở

Báo VietNamnet dẫn nguồn trang Healthiline cho biết, phở bò đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng. Một tô phở điển hình gồm bánh phở (carbohydrate), thịt bò (protein và chất béo), nước dùng hầm xương chứa collagen, khoáng chất và axit amin.

Rau thơm bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này cung cấp một lượng protein đáng kể, giúp sửa chữa và duy trì các chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, phở cũng chứa hàm lượng natri cao do gia vị , ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu tiêu thụ quá mức.

Một bát phở 500g cung cấp khoảng 350-450 calo, 30-40g carbohydrate, 20-30g protein, 10-15g chất béo.

Phở là món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam

Mỗi sáng ăn một bát phở có tốt không?

Phở có nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nhưng không nên ăn hàng ngày. Báo VnExpress dẫn lời PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, để tốt cho sức khỏe, bạn không nên ăn phở thường xuyên, chỉ nên bổ sung khoảng 3 bữa/tuần.

Nên dùng nước trong để giảm lượng chất béo nạp vào, không nên ăn bò tái vì dễ nhiễm ký sinh trùng và thêm rau xanh. Đặc biệt, lượng muối trong bát phở chủ yếu có trong nước dùng.

Vì vậy, để giảm muối, bạn không nên dùng hết bát nước mà chỉ thưởng thức chút ít. Các chuyên gia cũng khuyên rằng nếu ăn một bát phở sáng, bạn nên nhịn muối một ngày.

Nhìn chung, bất kể thực phẩm gì ăn nhiều cũng không tốt, bạn nên thay đổi món trong buổi sáng để ngon miệng.