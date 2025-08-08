Người phụ nữ suýt mất mạng vì “bụng mỡ” hóa ra là… khối u buồng trứng nặng 7,7kg.

Chị Ratchanaporn, 31 tuổi, sống nhiều năm với một khối u nang buồng trứng khổng lồ trong người mà không hề hay biết. Gia đình vẫn nghĩ chiếc bụng ngày một to của chị là do ăn uống quá nhiều, cho tới khi chị bắt đầu khó thở, mắt lồi và cảm giác tức ngực.

Được mẹ đưa tới Bệnh viện Satun (miền Nam Thái Lan), bác sĩ nhanh chóng phát hiện một khối u nang đường kính tới 30cm, chèn ép nghiêm trọng các cơ quan nội tạng. “Bụng con bé trông như mang thai đôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là bệnh nặng như vậy,” mẹ của bệnh nhân chia sẻ.



Ca mổ kéo dài tới 6 tiếng hôm 31/7 để lấy ra khối u nặng 17 pound (tương đương 7,7kg), kèm theo một số mẫu mô để xét nghiệm thêm. Trước phẫu thuật, Ratchanaporn nặng 86kg; ngay sau khi u được lấy ra, chị chỉ còn 75kg và cho biết cảm giác “nhẹ hẳn người”.

Trường hợp của Ratchanaporn tuy gây chú ý, nhưng vẫn chưa phải kỷ lục. Trước đó tại Mexico, một phụ nữ 24 tuổi dù ăn kiêng vẫn tăng cân nhanh bất thường, hóa ra mang trong bụng một khối u nang buồng trứng phát triển cực nhanh chỉ trong 11 tháng.

Khi được phẫu thuật, khối u này nặng tới 5 stone (hơn 31kg), chiếm tới 95% khoang bụng, đè nén tim, phổi và các cơ quan nội tạng, khiến bệnh nhân khó thở, khó đi lại và thậm chí gặp nguy cơ suy tim. Bác sĩ Erik Hanson Viana (Bệnh viện Đa khoa Mexico) đã thực hiện ca mổ được xem là “độc nhất vô nhị” khi lấy nguyên khối u đường kính 0,5m, chu vi 157cm mà không cần hút dịch trước.

Sáu tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục, đi lại bình thường và trở lại cuộc sống hàng ngày.

Những câu chuyện này là lời cảnh báo mạnh mẽ: không phải “bụng to” nào cũng do tăng cân hay ăn nhiều. Nếu vòng bụng phình nhanh, kèm theo khó thở, tức ngực hay thay đổi bất thường ở cơ thể, cần đi khám ngay để tránh tình huống phát hiện bệnh khi đã quá muộn.

Nguồn và ảnh: Daily Mail