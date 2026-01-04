Nam kỹ sư hiến thận cứu đồng nghiệp đang vật vã vì suy thận giai đoạn cuối

Một ngày vào năm 2021, khi điện thoại của Tew Jian En reo, người gọi là bạn anh, Pang Jinghui. Anh ấy cần ghép thận.

Tew trả lời không chút do dự: "Vâng".

2 người gặp nhau 6 năm trước khi cùng làm kỹ sư âm thanh, trở nên thân thiết nhờ khiếu hài hước và tình yêu âm nhạc chung. Tình bạn nơi công sở dần trở nên gắn kết theo thời gian. Pang biết đồng nghiệp người Malaysia của mình vừa chuyển đến Singapore làm việc và đang sống một mình vào thời điểm đó, đã mời anh ấy đến Singapore đón đông chí cùng gia đình mình, cùng nhau ăn bánh trôi. "Tôi muốn mang đến cho bạn mình một chút an ủi", Pang (36 tuổi), nói.

Tew (bên trái) đang hồi phục tại Bệnh viện Mount Elizabeth cùng với Pang sau ca phẫu thuật.

Ngay cả sau khi chuyển sang những công việc khác nhau, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên hỏi thăm cuộc sống của nhau.

Nhưng Tew, 32 tuổi, cũng đã chứng kiến sức khỏe của bạn mình suy giảm. Từ năm 2017 đến năm 2021, chức năng thận của Pang giảm mạnh, từ 50% xuống dưới 40%, đòi hỏi các phương pháp điều trị ngày càng mạnh mẽ, bao gồm cả steroid. Dấu hiệu rõ ràng nhất là: Thay đổi tâm trạng, buồn nôn, giữ nước nghiêm trọng và bệnh gút.

Pang đã sống chung với bệnh thận mãn tính từ khi còn là thiếu niên. Một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập ngũ ở tuổi 18 đã tiết lộ điều này. Bệnh thận IgA. Đây là một bệnh tự miễn dịch tấn công thận. Trong nhiều năm, tình trạng bệnh vẫn được kiểm soát tốt và hầu như không có triệu chứng. Nhưng điều đó đã thay đổi.

Pang (bên trái) cùng Tew tại Bệnh viện Mount Elizabeth để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép thận.

"Càng ngày, tôi càng thấy chỉ số chức năng thận giảm xuống dưới 40, 50%/ Tôi biết sẽ đến lúc mình cần ghép thận. Cuối cùng, đã đến lúc phải đối mặt với thực tế", Pang nói.

Khi nhận được cuộc gọi đó, Tew không cần thời gian để suy nghĩ.

"Tôi đã mất một người chị gái vì bệnh bạch cầu, vì vậy tôi hiểu gia đình Jinghui cảm thấy thế nào và tôi muốn giúp đỡ", Tew nhớ lại.

Khoảnh khắc khiến ca phẫu thuật khựng lại

Ngay khi chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, điện thoại của Tew reo. Đó là vợ anh gọi và báo tin: "Em có thai rồi".

Tin tức đó khiến anh khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Anh vẫn tiếp tục ca phẫu thuật.

Không chỉ gắn kết bởi một ca ghép tạng, Tew (bên trái) và Pang giờ đây còn được tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha.

Ca ghép tạng được thực hiện bởi Tiến sĩ Lewis Liew (một bác sĩ chuyên khoa tiết niệu và phẫu thuật, Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore) đã thành công.

BS Lewis Liew giải thích: "Phẫu thuật hiến thận thường ít xâm lấn, mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho người hiến, chẳng hạn như vết mổ nhỏ hơn, ít đau hơn và phục hồi nhanh hơn. Mặc dù thận trái thường được ưu tiên hơn do có mạch máu dài hơn, nhưng trong trường hợp này, thận trái của Tew có cấu tạo bất thường. Nó có 2 động mạch thay vì chỉ một động mạch như thường lệ".

Vì việc nối các mạch máu nhỏ hơn của thận trái sẽ khó khăn hơn, nên thận phải của Tew, với các mạch máu ngắn hơn được cho là quá ngắn để thực hiện thủ thuật xâm lấn tối thiểu, đã được chọn thay thế. Điều này đòi hỏi phải phẫu thuật mở trong trường hợp hiếm gặp này, ông lưu ý.

Hiện, quả thận của Tew hoạt động trong cơ thể Pang. Cả 2 người đàn ông đều trở thành cha: Tew có 2 con gái, lần lượt 4 tuổi và 2 tuổi, còn Pang có con sau ca phẫu thuật 2 năm.

"Bạn không bao giờ biết được trong đời mình, người mà bạn gặp gỡ sẽ trở thành như anh em ruột thịt với bạn. Tôi rất cảm động trước những gì anh ấy đã làm cho tôi", Pang cho hay.

(Nguồn và ảnh: Strait Times)