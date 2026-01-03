Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ cảnh báo: Thận không tốt nên hạn chế 6 loại quả này

Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn và suy thận có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Suy thận không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được kiểm soát và điều trị phù hợp.

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn như lọc máu, loại bỏ chất thải và nước dư thừa, cân bằng điện giải (kali, natri, canxi, phốt pho) và sản xuất một số hormone quan trọng. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các khoáng chất này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong đó, kali là yếu tố đặc biệt cần được theo dõi chặt chẽ. Người bị suy thận hoặc chức năng thận yếu không thể loại bỏ hiệu quả lượng kali dư thừa dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Tăng kali máu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí ngừng tim nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Vì vậy, người mắc bệnh thận cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm. Đặc biệt, một số loại trái cây tốt cho sức khỏe ở người bình thường nhưng có thể không phù hợp với người thận yếu hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh thận.

Quả bơ

Quả bơ có nhiều chất béo không bão hoà tốt cho tim mạch, chất xơ lợi tiêu hoá và chất chống oxy hoá. Tuy nhiên một quả bơ trung bình cung cấp tới 690mg kali, người mắc bệnh thận nên hạn chế để giảm lượng kali nạp vào cơ thể.

Quả chuối

Chuối được biết đến với hàm lượng kali cao. Dù không chứa natri và rất tốt cho người khỏe mạnh, một quả chuối cỡ trung bình cung cấp 422 mg kali. Do đó, đây là một loại quả người mắc bệnh thận cần hạn chế.

Quả cam và nước cam

Cam giàu vitamin C và cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào. Một quả cam lớn khoảng 200g chứa 333mg kali, trong khi 1 cốc nước cam 240ml chứa 458mg kali. Việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C trong thời gian dài có thể làm tăng oxalate niệu, không có lợi cho người mắc bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi thận. Do đó, người bệnh thận cần tránh hoặc hạn chế trong chế độ ăn hàng ngày.

Quả mơ

Mơ cũng rất giàu vitamin C, vitamin A và chất xơ cũng như kali. Mỗi cốc mơ tươi thái lát tương đương 165g cung cấp 427 mg kali. Quả mơ khô còn giàu kali hơn, 130g mơ khô chứa 1.500mg kali.

Quả cà chua

Cà chua là một loại quả giàu kali khác có thể không phù hợp với chế độ ăn của người thận yếu, đang mắc bệnh thận. Loại quả này thường được dùng sống hoặc hầm làm nước sốt. Tuy nhiên, cà chua và các sản phẩm từ cà chua có hàm lượng kali cao. Khoảng 245 g sốt cà chua có thể chứa trên 700 mg kali. Do đó, người bệnh thận nên hạn chế cà chua, đặc biệt là các dạng cô đặc như nước sốt, nước ép.

Trái cây khô

Chà là, nho khô và mận khô là những loại trái cây sấy khô phổ biến, chứa nhiều kali. Mỗi cốc mận khô cung cấp 1.270mg kali, trong khi 4 quả chà là chứa 668mg kali. Việc ăn vặt bằng trái cây khô có thể khiến người bệnh thận vô tình nạp quá nhiều kali trong ngày.

Các bác sĩ nhấn mạnh người mắc bệnh thận, thận yếu không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây, nhưng cần lựa chọn loại quả phù hợp, kiểm soát khẩu phần. Một số loại trái cây ít kali hơn như táo, lê, dứa, nho tươi (ăn với lượng vừa phải) có thể là lựa chọn an toàn hơn. Việc ăn uống đúng cách không chỉ giúp kiểm soát bệnh mà còn góp phần tăng cường sức khoẻ thể chất, kéo dài tuổi thọ.

