Nam giới muốn lão hóa chậm, trẻ lâu nên thường xuyên ăn 3 loại thực phẩm này: Cơ thể khỏe hơn, tinh thần sung mãn hơn

Sáu giờ rưỡi sáng, anh Triệu, 48 tuổi ở Trung Quốc, giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Ngồi bên cửa sổ, nhìn gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi trong gương, anh tự trêu mình: “Sao mình già nhanh thế, chẳng giống mấy ông bạn cùng tuổi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng?”. Cảm giác uể oải buổi sáng, trưa ngủ dậy vẫn mệt, leo vài con dốc đã thở dốc khiến anh bắt đầu nghi ngờ: phải chăng đàn ông sau tuổi 40 chỉ còn cách… chấp nhận già đi?

Thực tế, đây là nỗi băn khoăn chung của rất nhiều nam giới trung niên. Áp lực công việc, sinh hoạt thất thường, ăn uống qua loa khiến cơ thể xuống sức nhanh hơn tưởng tượng. Tuy nhiên, lão hóa không phải là “án định mệnh” không thể can thiệp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thay đổi thói quen ăn uống đúng cách có thể giúp đàn ông duy trì sức mạnh cơ bắp, cải thiện tinh thần và làm chậm quá trình suy giảm thể chất.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, từ sau tuổi 35-40, nồng độ testosterone, khả năng tổng hợp protein cơ và sự cân bằng vi chất trong cơ thể nam giới đều giảm dần. Nếu chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng, giàu dầu mỡ nhưng nghèo vi chất, nguy cơ mệt mỏi mạn tính, viêm âm thầm, suy giảm miễn dịch và thiếu máu sẽ tăng rõ rệt. Báo cáo dịch tễ của Đại học Harvard cho thấy, những người đàn ông trung niên có khẩu phần ăn đa dạng, giàu dưỡng chất tự nhiên, mức độ mệt mỏi mạn tính giảm khoảng 12%, đồng thời đánh giá sức khỏe chủ quan cũng tích cực hơn.

Điều đáng nói là nhiều người vẫn quen “bồi bổ” theo lối cũ, chỉ xoay quanh thịt đỏ nhiều mỡ, mà bỏ quên những thực phẩm thực sự có giá trị với tinh khí và thể lực. Trên thực tế, bí quyết giúp đàn ông khỏe hơn, tinh thần sung mãn hơn đôi khi nằm ngay trong ba món ăn quen thuộc trên mâm cơm hằng ngày.

Thứ nhất là thịt bò . Đây từ lâu được xem là nguồn “năng lượng cho sức mạnh”. Trong 100 gram thịt bò nạc có khoảng 20 gram protein chất lượng cao, cùng sắt heme và kẽm, những vi chất đặc biệt quan trọng với nam giới.

Một nghiên cứu tại Anh ghi nhận, đàn ông ăn thịt bò nạc 3–4 lần mỗi tuần có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp gần 10%, đồng thời giảm tình trạng dễ mệt và kém tập trung. Các vitamin nhóm B trong thịt bò còn giúp ổn định hệ thần kinh, hỗ trợ tinh thần tỉnh táo, đặc biệt hữu ích với người lao động trí óc hoặc vận động nhiều.

Thứ hai là ngô , loại thực phẩm thường bị xem nhẹ. Ngô giàu chất xơ, vitamin nhóm B và các hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, có lợi cho hệ tiêu hóa và thị lực.

Nghiên cứu theo dõi tại Nhật Bản cho thấy, nam giới thường xuyên ăn ngô có tỷ lệ rối loạn tiêu hóa thấp hơn khoảng 15%, đồng thời cảm giác tỉnh táo vào buổi sáng cao hơn so với nhóm ăn ít. Tinh bột tiêu hóa chậm trong ngô cung cấp năng lượng ổn định, giúp duy trì sức bền cả ngày mà không gây tăng đường huyết đột ngột.

Thứ ba là gan heo , món ăn dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Gan heo chứa lượng sắt rất cao, khoảng 23 mg trong 100 gram, cùng vitamin A, vitamin B12 và acid folic, những dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tạo máu.

Dữ liệu khám sức khỏe cho thấy, nam giới trên 40 tuổi ăn gan heo 1-2 lần mỗi tuần có tỷ lệ thiếu máu giảm gần 19%, sắc mặt hồng hào hơn rõ rệt. Các vi chất trong gan còn giúp tăng sức bền và cải thiện khả năng phục hồi của cơ thể. Khi kết hợp gan heo với rau xanh giàu diệp lục, khả năng hấp thu sắt càng được cải thiện.

Để đạt hiệu quả tốt, không chỉ chọn đúng thực phẩm mà cách ăn cũng rất quan trọng. Thịt bò nên ưu tiên phần nạc, chế biến nhanh với hành tây hoặc ớt chuông để hỗ trợ hấp thu sắt. Ngô nên được đưa vào bữa sáng hoặc bữa phụ, thay thế một phần tinh bột tinh luyện, giúp kiểm soát cân nặng và duy trì năng lượng. Gan heo chỉ nên ăn lượng vừa phải, tránh chế biến quá nhiều dầu mỡ, đồng thời chọn nguồn thực phẩm rõ ràng, tươi sạch.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng, không có loại thực phẩm nào “thần kỳ” nếu ăn đơn lẻ. Một chế độ ăn cân bằng, kết hợp ngủ đủ giấc và vận động đều đặn mới là chìa khóa giúp đàn ông trung niên chậm già hơn, khỏe khoắn hơn theo thời gian. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, tinh thần sẽ tự nhiên cải thiện, và cảm giác “xuống sức vì tuổi tác” có thể được đẩy lùi đáng kể.

Nguồn và ảnh: Aboluowang