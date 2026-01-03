Lãnh đạo UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Ngày 31/12/2025, một người trong gia đình bà L.T.P, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đi làm ăn xa, trên đường về nhà để nghỉ Tết Dương lịch có mua hoa quả, sữa chua. Đến khoảng 17 giờ cũng ngày, 6 người trong gia đình cùng sử dụng.

Sau khi ăn, khoảng hơn 20h cùng ngày, 3 cháu là L.T.C, L.T.T và L.Tr.T xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Gia đình lập tức đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Mường Giôn. Do tình trạng diễn biến nặng, Trạm Y tế xã đã chuyển 3 cháu đến bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, cháu L.Tr.T, sinh năm 2022 đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến sáng 1/1/2026, bà L.T.P cùng hai người khác là L.T.Ch và L.V.H cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và được đưa đi bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai điều trị, theo dõi sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Mường Giôn Lường Thị Duyên cho biết: Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã đến động viên thăm hỏi gia đình và chỉ đạo, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, gia đình cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không khiếu nại, tố giác.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm làm thủ tục xét nghiệm, để tìm nguyên nhân vụ việc. Năm bệnh nhân sau khi thăm khám, điều trị, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi sức khỏe.