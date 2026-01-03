Chuối bảo quản kiểu này, 3 ngày là thâm đen, nhão nhoét

Mới đây, Angela Patrone, phóng viên chuyên về phong cách sống của báo Anh Daily Express, chia sẻ một sai lầm cô đã mắc phải khi bảo quản chuối khiến loại quả này chín nhanh bất thường.

Angela kể: “Mới đây, tôi mua một nải chuối, và chỉ trong vòng ba ngày, chúng đã chuyển sang màu nâu hoàn toàn. Hóa ra tôi đã mắc một sai lầm rất dễ tránh khi bảo quản chúng.”

Sai lầm khi bảo quản chuối

Chuối là một trong những loại trái cây mà chúng ta hầu như lúc nào cũng có trong bếp, vì chúng rất lý tưởng để ăn vặt và chứa nhiều chất xơ cùng một vài lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng là dường như chúng không bao giờ chín một cách chậm rãi. Theo Express, thông thường, nếu để trên mặt bếp, chuối chỉ giữ được độ tươi trong khoảng năm ngày sau khi chín.

Tuy nhiên, Angela kể: “Chỉ sau ba ngày kể từ khi tôi mua những quả chuối còn xanh ở siêu thị, chúng đã chuyển sang màu nâu hoàn toàn và cảm giác rất nhũn. Hóa ra tôi đã mắc một sai lầm quan trọng trong việc bảo quản chuối, khiến loại trái cây này chín nhanh hơn bình thường.”

“Vậy thủ phạm là gì? Chính là quả bơ. Mặc dù tôi luôn để chuối trên mặt bếp, nhưng lần này tôi không để ý rằng mình cũng để bơ ngay bên cạnh. Bơ, giống như nhiều loại trái cây khác, thải ra khí ethylene khi chúng chín. Điều này có nghĩa là khi được để cạnh chuối, loại khí này sẽ đẩy nhanh quá trình chín của chuối.”

Khi chuối để cạnh bơ, tốc độ chín sẽ được đẩy nhanh.

Nữ phóng viên cho biết khí ethylene là một loại hormone thực vật giúp tăng tốc quá trình chín. Đôi khi, điều này có thể tỏ ra hữu ích.

“Ví dụ, nếu tôi có những quả chuối còn xanh mà tôi muốn làm cho mềm ra, việc đặt chúng cạnh một quả bơ trong một thời gian ngắn sẽ giúp đạt được điều đó.”

Thế nhưng, với những quả chuối quá chín kia, Angela đành phải để làm bánh.

“Vì những quả chuối này đã quá nhũn, tôi đã dùng chúng để làm bánh chuối chocolate thơm ngon và bánh yến mạch nướng.”

Bảo quản chuối đúng cách

Sau sai lầm này, Angela đã rút ra kinh nghiệm quý báu.

Cô cho biết: “Với nải chuối tiếp theo tôi mua ở siêu thị, tôi đã để chúng xa quả bơ và bất kỳ loại trái cây nào khác như táo. Lần này, chuối chỉ bắt đầu chuyển sang hơi nâu sau sáu ngày.”

Ngoài ra, Angela cũng hướng dẫn cách bảo quản chuối tươi lâu trong nhiều tháng.

“Vì chuối là thứ tôi thường ăn kèm trong một bát sữa chua với quả mâm xôi, tôi thấy tốt nhất là đông lạnh chúng để giữ độ tươi.” nữ phóng viên tiết lộ.

“Để đông lạnh, tôi bóc vỏ chuối và cắt chúng thành những lát tròn. Tôi cho các lát này vào một cái khay và cho vào ngăn đá, đông lạnh cho đến khi chúng cứng lại.”

Đông lạnh chuối cũng là cách kéo dài thời hạn sử dụng của trái cây này.

“Sau đó, tôi chuyển chúng vào các túi đông lạnh có khóa kéo và dán nhãn, đảm bảo loại bỏ hết không khí thừa trước khi đóng kín. Tôi nhận thấy rằng chuối vẫn giữ được độ tươi trong sáu tháng; sau đó, hương vị sẽ không còn ngon nữa.”