Ngộ độc thực phẩm vẫn đáng lo, 17 ca tử vong trong năm

Theo báo cáo công tác y tế tháng 12 của Bộ Y tế, toàn quốc xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 303 người mắc và 1 người tử vong. Trong số này, 2 vụ được xác định do độc tố tự nhiên, 4 vụ còn lại hiện chưa làm rõ căn nguyên.

Tính lũy tích từ ngày 18/12/2024 đến 17/12/2025, cả nước đã ghi nhận 70 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.558 người mắc và 17 người tử vong. Con số này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn ở mức đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 11/12/2025, Bộ Y tế ban hành Tờ trình số 1817/TTr-BYT đề xuất Chính phủ bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, đồng thời chủ trì họp Tổ soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thiện các tờ trình liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị quyết của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm; đồng thời phối hợp sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức chế tài, bảo đảm tính răn đe.

Công tác kiểm nghiệm và phối hợp liên ngành cũng được đẩy mạnh, với việc thẩm định, chỉ định nhiều cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm tại các địa phương như Cần Thơ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Trước ảnh hưởng của bão lụt tại khu vực Duyên hải Trung Bộ, Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo, cử đoàn công tác xuống Quảng Ngãi và Lâm Đồng để điều tra, xử lý các vụ nghi ngộ độc, đồng thời tăng cường cảnh báo nguy cơ nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.