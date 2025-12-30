Phép màu có thực: Hành trình vượt cửa tử của một người mẹ mắc “hội chứng truyền máu song thai”

Theo thông tin phóng viên nhận được từ Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), dưới sự bảo vệ và phối hợp của đội ngũ đa chuyên khoa gồm y học bào thai, sản khoa và các khoa liên quan, một cặp anh em song sinh từng trải qua thử thách sinh tử ngay trong bụng mẹ đã an toàn chào đời và được mẹ ôm vào lòng. Hành trình điều trị kéo dài nhiều tháng cho ca bệnh “hội chứng truyền máu song thai” cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết trọn vẹn và ấm áp.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 1/10, khi chị Trần đang mang thai hơn 24 tuần được chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu song thai trong một lần khám thai. Lúc này, bụng chị to lên nhanh chóng khiến chị không thể nằm ngửa. Kết quả siêu âm cho thấy một thai gần như không còn nước ối, trong khi thai còn lại lại có lượng nước ối tăng bất thường.

“Hội chứng truyền máu song thai”, nói một cách đơn giản, là tình trạng hai thai nhi dùng chung một bánh nhau, trên bề mặt nhau thai tồn tại các mạch máu thông nối bất thường. Điều này khiến một bé liên tục “truyền máu” sang bé còn lại: Thai cho máu bị thiểu tuần hoàn, dẫn đến thiểu ối. Ngược lại, thai nhận máu bị quá tải tuần hoàn, gây đa ối.

Nếu không được can thiệp kịp thời, cả hai thai nhi đều có nguy cơ không giữ được.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng và trao đổi chi tiết với chị Trần cùng gia đình, bác sĩ trưởng khoa Tô Huệ Lâm, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hồ Nam, đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bào thai bằng laser để đông các nhánh mạch máu thông nối trên bánh nhau cho cặp song sinh.

Bác sĩ Tô Huệ Lâm cho biết:

“Phẫu thuật nội soi bào thai hiện là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho hội chứng truyền máu song thai. Đây là một dạng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong tử cung, ít gây tổn thương cho mẹ, hồi phục nhanh nhưng đòi hỏi kỹ thuật rất cao, đặc biệt khó khăn trong các trường hợp bánh nhau bám mặt trước.”

Rất may mắn, ca phẫu thuật của chị Trần diễn ra thuận lợi. Các lần siêu âm sau mổ cho thấy tình trạng của cả hai thai nhi dần cải thiện rõ rệt.

Hơn 2 tháng sau, khi chị Trần quay lại bệnh viện chờ sinh, thai kỳ đã đạt hơn 36 tuần. Trong ngày phẫu thuật, các ekip sản khoa, sơ sinh và gây mê đều trong tư thế sẵn sàng cao độ.

Tiếng khóc vang lên đầu tiên báo hiệu người anh chào đời an toàn, vài phút sau, em trai cũng bình an cất tiếng khóc.

May mắn thay, cả hai bé đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định: Anh trai nặng 2.770 gram và em trai nặng 2.910 gram. Mẹ tròn con vuông.

Bác sĩ Tô Huệ Lâm xúc động chia sẻ:

“Đây là thắng lợi của y học bào thai hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa. Từ chẩn đoán chính xác, can thiệp trong tử cung cho đến quản lý chu sinh toàn diện – mỗi khâu đều liên quan trực tiếp đến sự sống, và đều vô cùng quan trọng.”

Chị Trần nghẹn ngào nói:

“Khoảng thời gian biết kết quả chẩn đoán, chúng tôi cảm giác như trời sụp xuống. Chính đội ngũ y bác sĩ khoa Sản 2 của Bệnh viện Phụ sản tỉnh đã mang đến cho chúng tôi kỹ thuật tiên tiến cùng sự đồng hành, chăm sóc tận tâm suốt chặng đường. Họ không chỉ cứu hai đứa trẻ, mà còn cứu cả gia đình chúng tôi. Giờ đây, được ôm hai em bé khỏe mạnh trong vòng tay, tôi thấy mọi sự kiên trì và niềm tin đều hoàn toàn xứng đáng.”

(Nguồn: Sohu)