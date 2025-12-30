Càng sát Tết, phụ nữ càng cần những phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả nhanh, không “xuống sắc” trong quá trình hồi phục. Không ai muốn đón Tết với gương mặt sưng nề, bong tróc hay phải né máy ảnh cả.

Chính vì vậy, BS Lưu Tuấn Phong (chuyên gia thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, hiện làm việc tại Hà Nội) thường đưa ra lời khuyên khá nhất quán mỗi dịp cuối năm: “Hãy ưu tiên những dịch vụ ít xâm lấn, có cơ chế khoa học rõ ràng, kích thích collagen tự nhiên và đặc biệt là không cần nghỉ dưỡng”. Dưới đây là những dịch vụ làm đẹp nên thực hiện trước Tết, vào thời điểm nay, được bác sĩ Phong tư vấn, đang rất “hot” nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn nếu thực hiện đúng chỉ định y khoa.

1. Tiêm filler, botox

Nhắc đến làm đẹp trước Tết, filler và botox luôn nằm trong top đầu vì thời gian thực hiện nhanh, hiệu quả thấy rõ gần như ngay lập tức và không cần nghỉ dưỡng.

Botox hoạt động bằng cách làm giãn cơ, thường được chỉ định để xóa nếp nhăn trán, nếp cau mày, đuôi mắt, đồng thời có thể giúp gương mặt trông mềm mại, trẻ trung hơn.

Filler lại thiên về làm đầy - tạo hình, phù hợp với các vùng như rãnh mũi má, cằm, môi, thái dương.

Theo phân tích y khoa, 2 phương pháp này không thay đổi cấu trúc khuôn mặt, nếu dùng liều lượng hợp lý và đúng vị trí. Đây là lý do BS Phong thường khuyên chị em muốn “xinh nhanh đón Tết” có thể cân nhắc, miễn là thực hiện tại cơ sở uy tín, người thực hiện có chuyên môn, tay nghề cao và kinh nghiệm.

2. Nâng cơ - xóa nhăn bằng công nghệ cao: Ultherapy, Thermage

Với những phụ nữ sợ kim tiêm hoặc muốn trẻ hóa toàn diện mà không xâm lấn, các công nghệ như Ultherapy và Thermage là lựa chọn rất đáng cân nhắc trước Tết.

Ultherapy sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm, tác động sâu xuống lớp SMAS - lớp nâng đỡ da, giúp nâng cơ, săn chắc da và kích thích collagen tự nhiên.

Thermage lại dùng sóng tần số vô tuyến (RF), làm nóng mô da có kiểm soát, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giảm chảy xệ và làm da căng mịn hơn theo thời gian.

Ưu điểm lớn nhất của 2 công nghệ này là không phẫu thuật, không nghỉ dưỡng, da có thể hơi ửng hồng nhẹ nhưng sinh hoạt bình thường ngay sau đó. Theo BS Lưu Tuấn Phong, nếu làm trước Tết khoảng 3-4 tuần, làn da sẽ đạt trạng thái săn chắc, tươi tắn đúng dịp sum vầy.

3. Tiêm tăng sinh collagen với Radiesse

Nếu filler giúp làm đầy nhanh thì Radiesse lại được đánh giá cao ở khả năng kích thích tăng sinh collagen nội sinh.

Radiesse chứa Calcium Hydroxylapatite (CaHA), một chất tương thích sinh học, khi tiêm vào da sẽ tạo khung nâng đỡ tạm thời và kích hoạt cơ thể tự sản sinh collagen mới. Nhờ đó, da trở nên dày dặn, săn chắc và cải thiện độ đàn hồi một cách tự nhiên.

BS Phong thường tư vấn Radiesse cho những phụ nữ:

Da mỏng, chảy xệ nhẹ

Bắt đầu lão hóa nhưng chưa muốn can thiệp quá nhiều

Muốn hiệu quả bền vững, không bị “giả”

4. Meso căng bóng da

Cuối năm, da phụ nữ thường rơi vào tình trạng xỉn màu, thiếu nước, thiếu sức sống do stress và sinh hoạt thất thường. Lúc này, tiêm meso căng bóng da với các kỹ thuật 2 điểm hoặc 5 điểm sẽ giúp da được “hồi sinh” nhanh chóng.

Phương pháp này đưa trực tiếp các hoạt chất như HA, vitamin, peptide vào trung bì da, giúp:

Da căng mịn

Tăng độ ẩm

Da sáng khỏe rõ rệt sau vài ngày

Đây là dịch vụ được bác sĩ Phong đánh giá cao vì nhẹ nhàng, ít xâm lấn, phù hợp làm trước Tết sát ngày.

5. Tiêm BAP với Profhilo

Khác với filler truyền thống, Profhilo được tiêm theo kỹ thuật BAP (Bio Aesthetic Points), chỉ vài điểm tiêm cố định nhưng lan tỏa đều khắp khuôn mặt.

Profhilo chứa HA tinh khiết nồng độ cao, giúp:

Cấp ẩm sâu

Kích thích collagen và elastin

Cải thiện độ chảy xệ và kết cấu da

BS Lưu Tuấn Phong nhấn mạnh: “Profhilo không làm thay đổi đường nét khuôn mặt, mà giúp da trẻ hơn một cách rất tự nhiên, đúng tinh thần làm đẹp an toàn, tinh tế”.

BS Lưu Tuấn Phong nhắn nhủ thêm, làm đẹp trước Tết là nhu cầu chính đáng, nhưng đẹp an toàn mới là đẹp lâu dài. Hãy lắng nghe làn da, chọn đúng phương pháp, đúng thời điểm và đặc biệt là đúng bác sĩ. Khi được tư vấn kỹ lưỡng, mỗi dịch vụ làm đẹp không chỉ giúp bạn xinh hơn trong những ngày đầu năm, mà còn là món quà yêu thương dành cho chính mình sau một năm vất vả.

(Ảnh minh họa: Internet)