Ăn phô mai đúng cách có thể tốt cho não bộ

Phô mai là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, thường xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày nhờ hương vị hấp dẫn và sự tiện lợi. Không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực, một nghiên cứu mới cho thấy phô mai còn có thể mang lại lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe não bộ, đặc biệt là trong việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ ở người trưởng thành.

Theo bài viết đăng tải trên People, các nhà khoa học Thụy Điển đã tiến hành nghiên cứu theo dõi hơn 27.000 người trong thời gian dài nhằm đánh giá mối liên hệ giữa thói quen tiêu thụ các sản phẩm sữa và nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Kết quả cho thấy, những người thường xuyên ăn phô mai có tỷ lệ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể so với nhóm ít hoặc không sử dụng loại thực phẩm này.

Đáng chú ý, tác động tích cực chủ yếu ghi nhận ở nhóm tiêu thụ các loại phô mai giàu chất béo. Trong khi đó, sữa và các sản phẩm ít béo hoặc không béo lại không cho thấy mối liên hệ rõ ràng với việc cải thiện chức năng não bộ.

Theo các chuyên gia, phô mai là nguồn cung cấp dồi dào protein, canxi, vitamin B12 cùng một số axit béo thiết yếu. Đây đều là những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ thần kinh, bảo vệ tế bào não và hỗ trợ quá trình dẫn truyền thần kinh.

Bên cạnh đó, quá trình lên men phô mai tạo ra nhiều hợp chất sinh học có lợi, có khả năng giúp giảm viêm và chống lại stress oxy hóa hai yếu tố được cho là góp phần thúc đẩy lão hóa não và sự phát triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đây là nghiên cứu quan sát, chưa đủ cơ sở để khẳng định phô mai có thể trực tiếp ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Mối liên hệ được ghi nhận có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố khác như lối sống, chế độ ăn tổng thể, mức độ vận động thể chất và tình trạng sức khỏe chung của người tham gia.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, dù mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, phô mai vẫn là thực phẩm giàu chất béo và năng lượng, cần được tiêu thụ ở mức hợp lý. Việc kết hợp phô mai trong một chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cùng với lối sống lành mạnh mới là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.