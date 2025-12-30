Không cần phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ 1 con vẫn đổi dáng từ VÂM sang THON LEAN chỉ sau 1 năm, sẵn sàng "New year NEW BODY"

Nguyễn Liên Anh, bà mẹ 1 con, là một Lifestyle - Beauty blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, đồng thời là giảng viên môn Kỹ Năng Viết (Khoa Quan hệ Công chúng, làm việc tại TP.HCM). Giữa thời điểm mạng xã hội tràn ngập những màn "lột xác" nhờ can thiệp thẩm mỹ, câu chuyện đổi dáng của Liên Anh lại gây chú ý theo cách rất khác: Không tiêm huỷ mỡ, không phẫu thuật, không dùng thực phẩm chức năng tăng cơ hay đốt mỡ, nhưng body vẫn chuyển từ "vâm đô" sang thon lean rõ rệt.

Điều đáng nói là Liên Anh không xây dựng hình ảnh "cơ địa dễ đẹp". Ngược lại, cô thẳng thắn chia sẻ: Cơ địa lai tam giác ngược, không có vòng 3, bụng phưỡn do tử cung ngả trước, tức thuộc nhóm khó gọt dáng, đặc biệt sau sinh. Chính vì vậy, hành trình 1 năm đổi dáng của Liên Anh được nhiều chị em xem như một case "có cơ sở để tin".

Không tiêm huỷ mỡ, không phẫu thuật, không dùng thực phẩm chức năng tăng cơ hay đốt mỡ, nhưng body của Liên Anh vẫn chuyển từ "vâm đô" sang thon lean rõ rệt.

Không tiêm, không hút mỡ, nhưng bắp tay vẫn nhỏ đi

Liên Anh khẳng định rõ: Cô không tiêm nhỏ bắp, không huỷ mỡ, nhưng bắp tay vẫn giảm size. Toàn bộ quá trình chỉ xoay quanh điều chỉnh cách tập, cách ăn, nhịp sinh hoạt, không có "đường tắt".

Ngoài collagen và sâm dùng đều đặn, cô không sử dụng thêm bất kỳ thực phẩm chức năng nào hỗ trợ chuyển hoá hay cơ bắp để "push" quá trình. Điều này, theo Liên Anh, là để chị em nào muốn đổi dáng hiểu rằng: Kết quả này hoàn toàn có thể đạt được bằng phương pháp tự nhiên.Nguyên lý cốt lõi: Giảm tập nặng nhưng giữ chuyển hoá cao.

Sai lầm lớn nhất khiến body từ săn chắc chuyển sang "vâm", theo trải nghiệm cá nhân của Liên Anh, là tập nặng quá lâu và quá nhiều.

Cách cô áp dụng để gọt dáng từ vâm sang lean gồm 3 điểm chính:

- Giảm độ nặng: Không tập tạ nặng nữa

- Giảm thời lượng mỗi buổi: Từ 2,5 tiếng xuống còn khoảng 1 tiếng

- Tăng số buổi tập trong tuần: Từ 3 buổi lên 5–6 buổi

Mục tiêu không phải "đốt cho mệt" mà là giữ chuyển hoá luôn ở mức cao.

Liên Anh chia sẻ một cách kiểm tra đơn giản: Cân trước khi ngủ và ngay sau khi thức dậy. Nếu cân nặng giảm khoảng 2kg (do thải nước), chuyển hoá đang ổn. Nếu gần như không thay đổi, cơ thể có xu hướng chuyển hoá chậm, dễ skinny-fat.

Không ăn kiêng thiếu đạm: Chìa khoá để không "gầy mà ẽo uột"

Một nguyên tắc Liên Anh giữ rất chặt: Không cắt protein.

Theo cô, ăn ít nhưng thiếu đạm sẽ khiến cơ thể rơi vào "chế độ sinh tồn", dễ tích mỡ thụ động, dẫn đến tình trạng gầy cân nhưng body mềm nhão, mất đường cong.

Để giảm 2 size đồ mà vẫn săn gọn, Liên Anh chọn combo:

Pilates

HIIT nhẹ - vừa, linh hoạt bằng chạy bộ, đi bộ xen kẽ hoặc các môn vận động như cầu lông, pickleball, bơi, lagree…

Pilates ban đầu được cô tập để cải thiện chấn thương lưng, nhưng thực tế mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc làm cơ săn, gọn và dẻo dai hơn. Còn HIIT giúp tăng nhịp tim, giữ chuyển hoá và giảm mỡ toàn thân, yếu tố bắt buộc nếu muốn body bớt "vâm".

Gọt dáng sau sinh: Không thể bỏ qua hormone

Theo Liên Anh, phụ nữ sau 35 tuổi và sau sinh rất dễ tích mỡ nách - lưng - hông sau, nguyên nhân lớn đến từ rối loạn hormone, đặc biệt là cortisol.

Nếu chỉ tập nặng và ăn kiêng khắt khe để ép mỡ, cái giá phải trả là:

Da nhanh già

Cơ thể stress

Hormone càng rối loạn hơn

Vì vậy, cô không ăn kiêng cực đoan để tránh tăng cortisol thụ động. Cách ăn được áp dụng là phương pháp "đĩa thức ăn":

Ăn rau trước

Ăn đủ đạm

Sau đó mới đến tinh bột, đường

Thèm gì vẫn ăn, nhưng ăn có thứ tự.

Về giấc ngủ, dù ngủ tối hơi muộn, Liên Anh ngủ trưa bù và rất chú trọng buổi sáng "xả cortisol" bằng thiền và liệu pháp lọc ô nhiễm âm thanh.

Collagen không chỉ để đẹp da

Suốt 4 năm, Liên Anh duy trì bổ sung:

Collagen cơ xương khớp

Collagen chứa sắt

Theo cô, thiếu hụt collagen khiến cơ thể "héo" rất nhanh, đặc biệt với phụ nữ tập luyện thường xuyên.

Kết quả sau 1 năm: Cân nặng không đổi, body đổi hoàn toàn

Sau 1 năm điều chỉnh:

Cân nặng vẫn ~53kg

Eo từ 68cm xuống còn 64cm

Bắp tay giảm 3cm

Đùi gọn rõ, không còn trội đùi ếch

Một sự thay đổi không ồn ào, không sốc cân, nhưng bền và nhìn rất "lean".

"New year, new body. Tui làm được thì các bà cũng làm được. Cố lên!", lời kết của Liên Anh nghe vừa đời, vừa thật, đúng tinh thần của một bà mẹ cũng là một beauty blogger hiểu rõ cơ thể mình hơn bao giờ hết.

Và có lẽ, đây chính là điều khiến hành trình đổi dáng này được chị em trẻ quan tâm: Không hoàn hảo, không màu hồng, nhưng đủ thực tế để tin và làm theo.

(Ảnh: NVCC)