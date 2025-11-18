Yoga, pilates bị cấm với đối tượng này

BS Cao Thanh Phong (Chuyên ngành Y học cổ truyền, Cơ xương khớp và thần kinh cột sống, làm việc tại Hà Nội) kể, rất nhiều bệnh nhân thường hỏi anh nên tập bài gì để hết đau lưng? Tập bộ môn nào thì tốt cho cột sống?...

Có người thì bảo tập yoga để giãn cơ hoặc pilates để ổn định cột sống. Có người bảo phải nằm ngửa rồi thực hiện bài bắc cầu. Có người lại bảo phải nằm úp rồi thực hiện tư thế rắn hổ mang. Người thì bảo nên tập theo nhóm để sửa dáng cho nhau, có động lực tập các bài nặng hoặc động tác khó.

“Tất cả đều là những nhận định sai lầm”, BS Phong cho biết. Thay vì đưa ra bài tập để khắc phục đau lưng, người bệnh cũng như người dạy nên hiểu rõ:

1. Sự cá nhân hoá cho từng bệnh nhân là điều quan trọng nhất

Theo BS Phong, không thể cho 1 bệnh nhân bị giảm đường cong sinh lý tập các bài gập lưng hay cúi về phía trước. Điều này làm nhân nhầy bị đẩy về phía sau, gây giãn và rách các vòng xơ, kéo căng các nhóm cơ dựng sống quá mức ở 2 đầu điểm bám gân, khiến tình trạng thoát vị đĩa đệm nặng hơn và chèn ép vào ống sống.

2. Bệnh sử là yếu tố không thể bỏ qua

Khi tiếp nhận 1 bệnh nhân bị đau lưng trong thời gian dài, vật lý trị liệu và tập luyện không có hiệu quả nhưng không có bệnh án hay khai thác tiền sử bệnh thì nên cần thận. Cần giới thiệu đến các trung tâm y tế, bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và làm các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Bởi chúng ta cần loại trừ bệnh lý ác tính về cột sống (lao xương, ung thư di căn xương, u tủy sống).

3. Hiểu biết về giải phẫu người và chẩn đoán cận lâm sàng

Thường thì HLV yoga, pilates và PT gym sẽ chưa có đủ kiến thức về bệnh lý cũng như hiểu các chẩn đoán cận lâm sàng. Họ thường sẽ đánh giá cơ thể khách hàng dựa trên cảm quan về góc nhìn từ bên ngoài chứ chưa thể sâu vào bên trong hoặc không gian 3 chiều. Việc bệnh nhân nên đi thăm khám trước khi tập là cần thiết, vừa tạo điều kiện cho cơ thể nhanh phục hồi vừa giúp huấn luyện viên dễ dàng điều chỉnh chế độ tập luyện cá nhân hóa, tránh chấn thương không đáng có.

4. Trình độ về chuyên môn của huấn luyện viên

Xét về khía cạnh khám chữa bệnh, chắc chắn huấn luyện viên yoga, pilates hay PT gym sẽ không có đủ kiến thức tương đương với những người được đào tạo về ngành y, các bác sĩ chuyên khoa. Điều này có thể dẫn đến tình trạng hướng dẫn bệnh nhân tập ngược lại với chỉ định của bác sĩ, gây ra sự lo lắng và ngờ vực không đáng có. Nguy hiểm nhất là đưa ra các bài tập chống chỉ định cho những bệnh nhân nặng và nguy cơ tăng nặng.

Để minh chứng cho điều này, BS Cao Thanh Phong chia sẻ một trường hợp bị hở eo L4, trượt đa tầng L5/S1 lại được HLV yoga hướng dẫn các bài tập yoga giãn tối đa cơ thể sang 2 bên kèm cúi gập về phía trước, ưỡn tối đa về phía sau. Hình ảnh cho thấy tình trạng bệnh thêm đáng quan ngại, như lời cảnh báo mọi người khi có vấn đề bệnh lý nên đi thăm khám bác sĩ trước, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cột sống bệnh nhân bị hở eo L4, trượt đa tầng L5/S1