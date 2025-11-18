Loại rau được chuyên gia Trung Quốc ví như "nhân sâm xanh", hạ mỡ máu, phòng ung thư: Việt Nam rất sẵn

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), đậu bắp từ lâu được xem là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe. Giáo sư Lưu Thiếu Vĩ, Tiến sĩ về An toàn Thực phẩm, Thành viên Nhóm chuyên gia của Hiệp hội Nghiên cứu An toàn Thực phẩm Thượng Hải cho biết đậu bắp khi nấu chín sẽ mềm, có hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Loại rau này còn được mệnh danh là “vua của các loại rau”, “nhân sâm xanh” vì đem đến nhiều lợi ích cho cơ thể.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đậu bắp có vị nhạt, tính hàn, đi vào kinh phế, tỳ và can, giúp thông kinh lạc, giảm đau họng, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, lợi sữa, điều hòa kinh nguyệt.

Không chỉ được đánh giá cao trong Đông y, lợi ích của đậu bắp còn được y học hiện đại công nhận. Theo thông tin trên website của hệ thống y tế Cleveland Clinic (Mỹ), trong khoảng 100g đậu bắp nấu chín chứa: 18 calo; 2g chất xơ; 1,5g protein; 14mg vitamin C; 0,1mg vitamin B1; 0,15mg vitamin B6; 37mcg B9; 32mcg vitamin K; 62mg canxi; 29mg magiê; 0,2mg mangan,...

Đậu bắp chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, đậu bắp có thể đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho cơ thể.

Lợi ích sức khỏe của đậu bắp

1. Hạ mỡ máu, cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nước này. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chế độ ăn chứa đậu bắp hoặc chiết xuất đậu bắp giúp giảm nồng độ cholesterol “xấu” LDL trong máu.

Chất nhầy trong đậu bắp có chứa galactan và arabinan có tác dụng giảm lipid máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não..

Đậu bắp cũng giàu chất chống oxy hóa polyphenol có thể giúp giảm huyết áp, hạ cholesterol và giảm viêm. Đây được xem là những yếu tố của bệnh tim mạch.

2. Kiểm soát đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Chia sẻ trên Cleveland Clinic, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Sereen Zawahri Krasuna phân tích: “Chất xơ trong đậu bắp cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường và carbohydrate vào máu. Nhờ giàu chất xơ, đậu bắp cũng giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế tình trạng tụt – tăng đường huyết đột ngột”.

Đậu bắp có thể giúp cải thiện sức khoẻ tim mạch, phòng ngừa tiểu đường. (Ảnh minh hoạ)

3. Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa ung thư

Đậu bắp chứa hàm lượng chất xơ cao giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột. Chuyên gia Sereen cho biết hệ vi sinh vật khỏe mạnh giúp giảm viêm, hạn chế đầy hơi, táo bón và cải thiện nhu động ruột.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ nhiều chất xơ, bao gồm cả chất xơ trong đậu bắp, có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

4. Tăng cường sức khỏe xương

Với hàm lượng canxi và vitamin K dồi dào, đậu bắp có thể giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Vitamin K và canxi là những dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Đậu bắp là loại rau phổ biến ở Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Đậu bắp là loại rau phổ biến, được bày bán ở khắp các chợ, siêu thị tại Việt Nam. Mọi người có thể chế biến đậu bắp thành nhiều món ăn khác nhau như đậu bắp luộc, đậu bắp xào, làm salad, trộn gỏi, nấu canh,...

Với giá trị dinh dưỡng vượt trội, giá thành rẻ, cùng hàng loạt lợi ích, mọi người nên thêm đậu bắp vào chế độ ăn hàng tuần để tăng cường sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.