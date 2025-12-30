Trong nhịp sống công sở hối hả, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành "cứu cánh" cho rất nhiều người trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy cũng có thể là một cái bẫy sức khỏe chết người nếu không biết kiểm soát chế độ ăn, lựa chọn thực phẩm. Câu chuyện nam nhân viên mareting bị ung thư dạ dày dưới đây chính là một minh chứng đau lòng.

Mắc ung thư dạ dày sau 1 năm gọi gần 400 bữa ăn ngoài

Nam nhân viên Marketing đang được nhắc đến là anh Hề (họ Hề), 29 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Với lịch trình công việc bận rộn, anh chọn cách đặt đồ ăn qua ứng dụng gần như mỗi ngày đi làm.

Ảnh minh họa

Chỉ trong 365 ngày (1 năm), anh đặt khoảng 300 bữa ăn chính. Con số này nếu tính cả những bữa ăn khuya thì lên tới gần 400 lần. Điều đáng nói là phần lớn các món đồ ăn anh gọi đều là thức ăn nhanh, món chiên rán. Anh cũng chưa tính những lần gọi đồ ăn vặt, trà chiều cùng đồng nghiệp vào.

Cách đây gần 2 tháng, anh Hề bắt đầu bị đau bụng trên, chóng mặt, yếu tay chân và đi ngoài phân đen liên tục. Tuy nhiên anh không để ý đến chúng quá nhiều.

Gần đây cơn đau ngày càng dữ dội, ăn gì cũng không ngon miệng, cứ ăn xong là đau bụng và buồn nôn thì anh bắt đầu lo lắng. Anh vẫn chỉ tự mua thuốc tiêu hóa và giảm đau về uống. Phải đến khi người mẹ từ quê lên thăm con, phát hiện điểm bất thường mới giục anh đi khám dạ dày.

Ảnh minh họa

Kết quả, bác sĩ thông báo anh Hề mắc ung thư dạ dày đầu giai đoạn 3, may mắn là khối u chưa di căn. Anh được phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày và các hạch bạch huyết xung quanh. Quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi, nhưng anh vẫn cần phải tiếp tục điều trị hóa trị bổ trợ.

Tại sao gọi đồ ăn ngoài quá thường xuyên lại hại dạ dày?

Bác sĩ điều trị cho anh Hề là chuyên gia phẫu thuật tiêu hóa và tuyến tụy Wang Yuanyu tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Theo ông, đồ ăn ngoài - nhất là các món đồ ăn nhanh anh Hề yêu thích không "thân thiện" với dạ dày nếu ăn quá thường xuyên. Với tần suất trên 300 bữa mỗi năm, dạ dày của anh bị tàn phá bởi 7 yếu tố chính:

- Đồ ăn nhiều chất béo, kích thích tiết axit mạnh và bào mòn niêm mạc dạ dày.

- Đồ ăn nhiều muối, phá hủy lớp nhầy bảo vệ và tạo điều kiện cho vi khuẩn HP gây viêm loét.

- Dầu chiên dùng lại nhiều lần sinh gốc tự do độc hại, tổn thương tế bào dạ dày.

Ảnh minh họa

- Các món chiên nướng nhiệt cao sinh benzopyrene làm biến đổi gene tế bào.

- Phụ gia và nitrit tạo nitrosamine trong dạ dày - là chất gây ung thư mạnh.

- Nguy cơ kém an toàn vệ sinh, nhiễm khuẩn và gây viêm tiêu hóa kéo dài.

- Thiếu chất xơ và vitamin, làm giảm khả năng trung hòa độc tố và dạ dày khó tự phục hồi.

Việc nạp liên tục các chất độc hại cùng với sự thiếu hụt trầm trọng chất xơ từ rau xanh đã khiến niêm mạc dạ dày bị bào mòn và hình thành khối u ác tính. Chưa kể, anh Hề còn hay thức khuya, ăn khuya, căng thẳng thường xuyên, lười vận động. Đây đều là những yếu tố cộng hưởng khiến anh nhận "bản án" ung thư dạ dày khi chưa tới 30 tuổi.

Nguồn và ảnh: Skypost, Sohu