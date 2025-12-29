Tiêm filler nâng ngực đón Tết, người phụ nữ nhập viện vì áp xe nặng

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận ca biến chứng nặng sau tiêm filler nâng ngực.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vú phải sưng to, nóng, đỏ, đau dữ dội. Thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị áp xe vú nghiêm trọng, tổn thương lan rộng, nguyên nhân trực tiếp liên quan đến việc tiêm chất làm đầy không an toàn.

Êkíp điều trị buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần mô tuyến vú và mỡ đã hoại tử, đồng thời hút ra khoảng 150 ml dịch mủ lẫn nhiều tạp chất. Sau mổ, các bác sĩ đặt ống dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe hằng ngày. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ vì nguy cơ nhiễm trùng kéo dài.

Nâng ngực bằng tiêm filler tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. (Ảnh minh hoạ)

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã tiêm filler nâng ngực tại một spa tư nhân sau khi được quảng cáo là phương pháp “nhanh, không đau, không phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng”, phù hợp để làm đẹp cấp tốc dịp cận Tết. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tháng sau, vùng ngực bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường và nhanh chóng chuyển nặng.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, nâng ngực bằng tiêm filler tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Vùng ngực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, nhiều mạch máu và mô tuyến dày đặc, trong khi filler không được chỉ định để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này. Nguy hiểm hơn, thị trường làm đẹp hiện xuất hiện nhiều loại chất làm đầy không rõ nguồn gốc, thậm chí là silicone lỏng hoặc vật liệu công nghiệp chưa được cấp phép sử dụng trên người.

Khi đưa vào cơ thể, các chất này có thể lan tỏa không kiểm soát, gây vón cục, xơ cứng, viêm nhiễm mạn tính. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân nhập viện với tình trạng ngực biến dạng, đau kéo dài; nặng hơn là áp xe, hoại tử, phải phẫu thuật nạo vét nhiều lần. Một số trường hợp filler còn di chuyển sang bụng, nách, lưng hoặc gây tắc mạch, đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, sự tồn tại của chất làm đầy trong mô ngực có thể làm nhiễu kết quả siêu âm, chụp chiếu, gây khó khăn cho việc tầm soát ung thư vú. Ngay cả khi can thiệp phẫu thuật, bác sĩ cũng rất khó loại bỏ hoàn toàn tạp chất, còn khả năng phục hồi hình dáng ngực như ban đầu gần như không thể.

Các chuyên gia khuyến cáo không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh lại an toàn tuyệt đối. Hiện nay, phương pháp nâng ngực được công nhận về mặt y khoa là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn, phải thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ đảm nhiệm trong điều kiện vô trùng nghiêm ngặt. Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo “có cánh”, đặc biệt vào dịp cận Tết, để tránh tiền mất, tật mang.