Loại nước "nuôi tế bào ung thư", 1 ly mỗi ngày nguy cơ ung thư tăng 87%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Frontiers in Oncology cho thấy những người trẻ tuổi từ 20 đến 39 tuổi uống một cốc đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy cao gấp 3 lần so với những người trẻ tuổi không uống đồ uống có đường. Nghiên cứu cũng cho thấy ngay cả khi họ không uống đồ uống có đường mỗi ngày, lượng đồ uống có đường tiêu thụ càng nhiều thì nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy càng cao.

Nghiên cứu đã theo dõi 491.929 người trưởng thành từ năm 1994 đến năm 2017 tại Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có 523 người tử vong vì ung thư tuyến tụy. Nghiên cứu đã chia hơn 490.000 người tham gia thành ba nhóm: 20 đến 39 tuổi, 40 đến 59 tuổi và 60 tuổi trở lên, và tiến hành phỏng vấn để tìm hiểu về lượng tiêu thụ đồ uống có đường. Lượng tiêu thụ đồ uống có đường được chia thành các nhóm: 0 khẩu phần, 0,5 đến 1 khẩu phần, 1 đến 2 khẩu phần và hơn 2 khẩu phần mỗi ngày. Một khẩu phần chứa 35 gam đường trong 350ml.

Tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Chien-Hua Chen, chỉ ra rằng kết quả cho thấy tất cả người lớn uống nhiều hơn hai phần đồ uống có đường mỗi ngày, tương đương khoảng 700ml (hoặc một cốc trà sữa trân châu lớn với 70g đường), có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy cao gấp 1,5 lần so với những người không uống đồ uống có đường. Nguy cơ này thậm chí còn cao hơn ở người trẻ tuổi; ví dụ, những người từ 20 đến 39 tuổi uống hai phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy cao gấp 3 lần so với những người trẻ tuổi hơn không uống đồ uống có đường.

Tiến sĩ Chien-Hua Chen cho biết việc tiêu thụ lâu dài một lượng lớn đồ uống có đường có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy. Mặc dù nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa việc uống hai ly đồ uống có đường và ung thư tuyến tụy, nhưng cũng tìm thấy mối quan hệ định lượng đối với việc tiêu thụ hơn 0,5 ly đồ uống có đường mỗi ngày. Càng tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, nguy cơ tử vong càng cao, cho thấy rằng chỉ cần tiếp tục tiêu thụ chúng, nguy cơ vẫn tiềm ẩn.

Điều này được gây ra là bởi lượng đường trong máu cao do đồ uống có đường có thể dễ dàng dẫn đến kháng insulin, gây ra sự tăng đột biến nồng độ yếu tố thúc đẩy ung thư IGF-1, từ đó dẫn đến sự tăng sinh tế bào bất thường và làm tăng nguy cơ ung thư.

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng đã khẳng định mối liên hệ giữa đồ uống có đường và ung thư. Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation chỉ ra rằng uống 500ml (khoảng một cốc trà sữa trân châu lớn) đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy lên đến 87%!

Nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nature Metabolism số tháng 9/2025 cho thấy fructose và glucose trong đồ uống có đường không những không làm cho khối u phát triển lớn hơn mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng di căn đến gan. Lý do là sau khi tiêu thụ đồ uống có đường, một phân tử gọi là "sorbitol dehydrogenase (SORD)" được kích hoạt, chuyển hóa fructose thành năng lượng và cung cấp trực tiếp cho các tế bào ung thư, đẩy nhanh quá trình lây lan của chúng.

Hay một nghiên cứu tiềm năng của Pháp cũng cho thấy những người thường xuyên uống đồ uống có đường có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 1,18 lần so với dân số nói chung; nguy cơ này thậm chí còn cao hơn, ở mức 1,22 lần đối với ung thư vú. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, nguy cơ này cao tới 1,26 lần!

Các loại đồ uống có đường bao gồm nước ngọt, nước ép trái cây không nguyên chất 100%, đồ uống thể thao/năng lượng, trà ngọt hoặc đồ uống tự pha chế có đường, có thể gây ra 6.450 ca tử vong do ung thư mỗi năm.

Vậy chúng ta nên làm gì?

- Giảm lượng đồ uống có đường và thay vào đó hãy chọn nước lọc hoặc trà không đường.

- Hãy tập thói quen đọc nhãn sản phẩm; các loại "ít ngọt" và "nửa ngọt" thực chất vẫn chứa rất nhiều đường.

- Nếu thỉnh thoảng bạn thèm đồ ngọt, bạn có thể tự làm nước ép trái cây.

- Chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên mới là chìa khóa thực sự cho sức khỏe.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của một ly trà sữa trân châu mỗi ngày! Sức khỏe của bạn nằm trong tay chính bạn. Mỗi lựa chọn bạn đưa ra đều quyết định tương lai của bạn.

(Tổng hợp)