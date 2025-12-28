6 kiểu người dễ bị ung thư buồng trứng "tấn công", ít ai ngờ QUÁ SẠCH SẼ cũng trong tầm ngắm

Ung thư buồng trứng phổ biến thứ 3 trong các bệnh ung thư ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư tử cung. Đây được xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì triệu chứng thường mờ nhạt, chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn.

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu GLOBOCAN cho thấy, khoảng 1/3 số trường hợp được chẩn đoán khi bệnh đã quá muộn để phẫu thuật. Vì vậy, việc nhận diện 6 nhóm nguy cơ cao sau đây là vô cùng quan trọng:

1. Người có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không lành mạnh

Ảnh minh họa

Nghiên cứu từ Trường Y khoa Aston (Vương quốc Anh) trên 197.000 người cho thấy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến như đồ đóng hộp, bánh ngọt, nước ngọt làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư buồng trứng. Theo Đại học Hoàng gia London, chỉ cần tăng thêm 10% lượng thực phẩm siêu chế biến đã liên quan đến việc tăng 19% nguy cơ mắc căn bệnh này. Ngoài ra, việc thức khuya kéo dài và tâm trạng tiêu cực cũng được chứng minh là tác nhân thúc đẩy khối u phát triển.

2. Người thường vệ sinh vùng kín sai cách

Bác sĩ sản phụ khoa Lai Hongzheng (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo việc vệ sinh quá mức như thụt rửa âm đạo sẽ làm mất cân bằng môi trường âm đạo, gây tổn thương và viêm nhiễm mãn tính. Một nghiên cứu của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ trên 40.000 phụ nữ cho thấy, thói quen thụt rửa âm đạo làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên rửa nhẹ nhàng bên ngoài 1 - 2 lần mỗi ngày.

Ảnh minh họa

3. Người thừa cân và béo phì

Mô mỡ dư thừa gây rối loạn hormone và giảm khả năng kháng viêm của cơ thể. Một nghiên cứu của Mỹ trên 94.000 phụ nữ đăng tải trên Tạp chí Ung thư Mỹ 2016 cho thấy, những người béo phì chưa từng sử dụng liệu pháp hormone mãn kinh có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn 83% so với người có trọng lượng trung bình.

4. Người có tiền sử gia đình và đột biến gen

ng thư buồng trứng có tính di truyền cao. Nếu mẹ, chị em gái hoặc con gái mắc bệnh, nguy cơ của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, những người có đột biến gen BRCA1 làm tăng nguy cơ mắc bệnh từ 35 đến 70%, trong khi đột biến BRCA2 làm tăng nguy cơ từ 10 đến 30%. Các hội chứng di truyền như hội chứng lynch hay Peutz-Jeghers cũng là yếu tố báo động đỏ.

5. Người sinh con muộn, dậy thì sớm hoặc mãn kinh muộn

Phụ nữ mang thai lần đầu sau 35 tuổi hoặc chưa bao giờ mang thai đủ tháng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ngược lại, người sinh con trước 26 tuổi và cho con bú thường có nguy cơ thấp hơn. Ngoài ra, những người dậy thì sớm (trước 12 tuổi) hoặc mãn kinh muộn (sau 55 tuổi) do chịu tác động lâu dài của hormone estrogen và progesterone cũng thuộc nhóm dễ bị tấn công.

6. Người từng mắc một số bệnh ung thư khác

Ảnh minh họa

Nếu bản thân từng bị ung thư vú, ung thư ruột kết hoặc nội mạc tử cung, phụ nữ sẽ dễ mắc ung thư buồng trứng hơn. Điều này thường liên quan đến các đột biến di truyền chung hoặc hội chứng ung thư gia đình, khiến các cơ quan phụ khoa và đường tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn với các tế bào ác tính.

Theo chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe, chị em nên duy trì lối sống khoa học bằng cách ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu chất xơ và hạn chế đồ chế biến sẵn. Việc kết hợp vận động thể chất đều đặn, kiểm soát cân nặng và giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp ổn định nội tiết tố. Bên cạnh đó, thói quen khám phụ khoa định kỳ và vệ sinh vùng kín đúng cách là yếu tố then chốt để ngăn ngừa tổn thương và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: ETtoday, QQ