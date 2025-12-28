Nữ kế toán bị gan nhiễm mỡ nặng vì ăn loại rau này luộc suốt 6 tháng để giảm cân

Câu chuyện về một nữ kế toán 29 tuổi tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) mắc gan nhiễm mỡ nặng sau khi ăn rau luộc suốt 6 tháng để giảm cân đang gây chú ý trên các diễn đàn sức khỏe.

Nhân vật là cô Phạm. Sáu tháng trước, cô phát hiện bị gan nhiễm mỡ nhẹ khi khám sức khỏe. Thời điểm đó, cô nặng 58kg, cao 164cm, BMI 21,56 là nằm trong ngưỡng bình thường. Ngoại hình nhìn khá cân đối, chỉ bắp tay và vùng bụng hơi to do ngồi làm việc nhiều.

Dù vậy, cô Phạm luôn cho rằng mình béo và không đẹp. Khi nghe chẩn đoán gan nhiễm mỡ, cô càng lo lắng. Bác sĩ chỉ khuyên điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng vận động để giảm mỡ nội tạng nhưng cô lại muốn giảm cân nhanh bằng mọi cách.

Cô gái chỉ ăn rau luộc và ngũ cốc hấp để giảm cân trong 6 tháng (Ảnh minh họa)

Nữ kế toán này tự xây dựng chế độ ăn kiêng rất khắc nghiệt. Cô tin rằng nguyên nhân gan nhiễm mỡ đến từ thịt và dầu mỡ nên cắt bỏ hoàn toàn đạm động vật và tinh bột tinh chế. Mỗi bữa ăn chỉ có rau luộc, chủ yếu là rau họ cải kèm ngũ cốc hấp hoặc trộn sữa chua.

Sau vài tháng, cô giảm được 10kg, vòng eo nhỏ lại rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả tái khám sau 6 tháng ăn như vậy lại khiến cô ngỡ ngàng. Dù chỉ nặng 47kg nhưng tình trạng gan nhiễm mỡ nhẹ không những không giảm đi mà tăng lên 2 cấp độ, đạt tới mức nặng kèm suy giảm chức năng thải độc gan và có sỏi thận nhỏ. Cô cũng bị suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết (rụng tóc, chậm kinh) do ché độ ăn này.

Vì sao ăn kiêng quá nhanh và giảm cân quá mức lại gây gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Yang Naibin thuộc Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc) cho biết, gan nhiễm mỡ không chỉ gặp ở người béo. Thực tế, khoảng 20 - 30 % bệnh nhân gan nhiễm mỡ không hề thừa cân. Nhiều người có cân nặng bình thường, thậm chí gầy, vẫn mắc bệnh do lối sống và chế độ ăn thiếu khoa học. Do 2 nguyên nhân:

- Gan nhiễm mỡ không do rượu thường liên quan đến rối loạn chuyển hóa, đường huyết cao hoặc ăn kiêng cực đoan khiến cơ thể mất cân bằng lipid.

- Gan nhiễm mỡ do rượu xuất phát từ việc uống rượu bia quá mức, làm tổn thương tế bào gan và cản trở chuyển hóa chất béo.

Tình trạng gan nhiễm mỡ của nữ kế toán trở nặng sau khi giảm 10kg (Ảnh BV cung cấp)

Trường hợp của cô Phạm thuộc nhóm đầu tiên. Sai lầm lớn nhất là cắt bỏ hoàn toàn protein và chất béo. Cơ thể con người cần sự cân bằng của nhiều nhóm dinh dưỡng. Khi thiếu protein nghiêm trọng, gan không đủ nguyên liệu để tạo ra các chất vận chuyển mỡ ra khỏi gan.

Hệ quả là mỡ bị giữ lại và tích tụ ngày càng nhiều. Đây là gan nhiễm mỡ do thiếu dinh dưỡng. Việc giảm cân quá nhanh còn khiến cơ thể rơi vào trạng thái đói giả. Nguồn năng lượng dự trữ bị huy động dồn về gan, khiến gan quá tải và nhiễm mỡ nặng hơn.

Bác sĩ Yang Naibin nhấn mạnh, giảm cân không đồng nghĩa với ăn uống cực đoan. Dù giảm cân, cơ thể vẫn cần đủ protein từ thịt gia cầm, cá hoặc các loại đậu. Tinh bột không nên loại bỏ hoàn toàn mà nên chọn loại hấp thu chậm. Giảm cân chỉ an toàn khi thực hiện khoa học và kết hợp vận động đều đặn.

Nguồn và ảnh: TOPick, Sohu