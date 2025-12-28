Người đàn ông 60 tuổi tử vong sau bữa trưa bởi thói quen "vạn người mê"

Có những việc bình thường rất thoải mái, thậm chí tốt cho sức khỏe nhưng làm ngay sau khi vừa ăn xong có thể "bóp nghẹt" trái tim khiến bạn mất mạng lúc nào không hay. Vừa qua m ột vụ việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cụ thể một người đàn ông được giấu tên ngoài 60 tuổi, sau khi dùng bữa trưa xong thì lên phòng nghỉ ngơi như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau, cả nhà bất ngờ nghe tiếng động mạnh và tiếng ú ớ phát ra từ phòng ông. Khi chạy lên kiểm tra, vợ và con trai phát hiện ông Lưu nằm co quắp cạnh giường, tay ôm ngực, miệng há ra liên tục vì không thở được.

Thấy người cha có biểu hiện "lạ", con trai lập tức tiến hành sơ cứu, còn người vợ nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Dù được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng người đàn ông 60 tuổi này đã không qua khỏi. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.

Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi ở Trung Quốc tử vong sau bữa ăn trưa.

Khai thác tiền sử bệnh gia đình cho biết ông vốn có sức khỏe ổn định, chỉ mắc tăng huyết áp nhẹ và mỡ máu cao – tình trạng khá phổ biến ở người lớn tuổi. Ông còn duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng nên sự ra đi đột ngột khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh và kiểm tra lại camera trong nhà và thu thập thông tin từ người thân, bác sĩ xác định nguyên nhân phát bệnh đột ngột đến từ một sai lầm rất thường gặp sau bữa ăn. Sáng hôm đó, ông gặp lại bạn cũ, bữa trưa ăn uống ngon miệng và có uống thêm ít rượu. Sau khi ăn no, ông cảm thấy đầy bụng nên lên phòng nằm nghỉ. Do khó chịu, ông đứng dậy tập vài động tác thể dục nhẹ để "giúp tiêu hóa tốt hơn", sau đó lại nằm xuống. Chỉ ít phút sau, cơn đau tim dữ dội ập đến khiến ông không kịp phản ứng.

Bác sĩ trực cấp cứu hôm đó chia sẻ: "Đây không phải trường hợp hiếm. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, có thể bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ ngay sau bữa ăn – nhất là khi ăn quá no, uống rượu, hoặc vận động mạnh ngay sau đó".

Trước đó cũng tại Trung Quốc, bà Triệu, 61 tuổi khi vừa ăn xong một bát mì tương đen, bà thấy hơi đầy bụng, buồn ngủ nên đi nằm nghỉ như thường lệ.

Hai tiếng sau, khi con gái vào phòng gọi dậy, bà đã ngừng thở, khuôn mặt tím tái, một tay còn nắm chặt ngực áo. Cấp cứu được gọi ngay lập tức, nhưng bác sĩ chỉ có thể xác nhận bà đã tử vong do ngừng tim đột ngột.

"Mẹ tôi chỉ ngủ trưa như mọi ngày thôi mà, sao lại ra đi đột ngột vậy?", con gái khóc nghẹn. Bác sĩ nhìn vào điện tâm đồ rồi thở dài: "Nhiều người mắc phải những sai lầm sau bữa ăn, tưởng là vô hại nhưng thực ra rất nguy hiểm".

Một trong số đó là nằm ngay sau khi ăn. Thực tế, sau khi nạp thức ăn, lượng đường huyết và hormone serotonin trong não tăng cao, khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ, thư giãn. Tuy nhiên, nằm ngủ ngay sau bữa ăn lại cực kỳ hại sức khỏe.

Bởi lúc này, dạ dày đang cần co bóp và tiêu hóa thức ăn nhờ vào trọng lực tự nhiên và nhu động ruột. Nếu nằm ngay, thức ăn khó tiêu, axit dạ dày dễ bị trào ngược, gây nóng rát ngực, ợ chua. Lâu ngày còn có thể dẫn tới viêm thực quản do trào ngược, căn bệnh âm thầm nhưng rất khó chữa.

Các chuyên gia khuyến cáo cần tạo thói quen tốt để gìn giữ sức khỏe như:

- Nên tạo thói quen ăn uống lành mạnh và điều độ: Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim, mỗi người nên hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và điều độ.

- Không nên ăn quá no: Để gìn giữ sức khỏe bạn không nên ăn quá no đặc biệt vào buổi tối; l ượng thức ăn mỗi bữa nên vừa đủ, ăn chậm, nhai kỹ để giảm áp lực cho dạ dày và tim.

- Vừa ăn xong không nên nằm ngay hoặc tập thể dục mạnh: Sau bữa ăn, cần ngồi nghỉ hoặc đi lại nhẹ nhàng trong 15–30 phút, tuyệt đối tránh nằm ngay hoặc tập thể dục mạnh vì có thể khiến máu dồn về hệ tiêu hóa, làm tim phải hoạt động quá sức.

- Hạn chế rượu bia, đồ chiên xào, chất béo bão hòa, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.