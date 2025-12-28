8 việc cứ “lười” đi cho nhẹ người

Thực tế, học cách "thư giãn" trong việc duy trì sức khỏe mùa đông sẽ tốt hơn cho cơ thể bạn. Điều này không có nghĩa là trở nên lười biếng, mà là học cách "tiết kiệm năng lượng" một cách thông minh - bảo tồn nguồn năng lượng quý giá của cơ thể, giữ ấm và duy trì sức khỏe tốt để bạn có thể tràn đầy sức sống vào mùa xuân!

Chỉ cần nhớ 8 "phương pháp lười biếng khoa học" này để giúp bạn vượt qua mùa đông một cách thoải mái và tăng gấp đôi sức khỏe!

1. Hãy rời khỏi giường và nghỉ ngơi

Nằm nghỉ thêm 5 phút sẽ tốt hơn cho tim mạch của bạn. Khi thức dậy vào buổi sáng, đừng vội vàng đứng dậy ngay lập tức, đặc biệt nếu bạn bị huyết áp cao hoặc bệnh tim. Thay đổi tư thế đột ngột có thể gây ra tai nạn.

Trong khi ngủ, cơ thể ở trạng thái "bán ngủ đông". Khi thức dậy, nhịp thở, nhịp tim và lưu lượng máu tăng lên. Việc thức dậy đột ngột có thể gây áp lực lên hệ tim mạch đang lão hóa, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và tắc mạch.

Khuyến nghị: Sau khi thức dậy, hãy nằm trên giường khoảng 5 phút, duỗi thẳng tay chân và các khớp, sau đó từ từ ngồi dậy.

2. Tập thể dục buổi sáng muộn hơn

Tập thể dục khi trời nắng sẽ an toàn hơn. Nhiều người có thói quen ra ngoài tập thể dục lúc 5 hoặc 6 giờ sáng. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm mùa đông, và các mạch máu co lại đáng kể vào thời điểm này, điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, sương mù buổi sáng dày đặc, tầm nhìn hạn chế và mặt đường có thể bị đóng băng, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khuyến nghị: Không nên tập thể dục quá sớm vào mùa đông. Tốt nhất nên tập thể dục 1-2 tiếng sau khi mặt trời mọc.

3. Lười gấp chăn màn

Việc dọn giường gọn gàng ngay sau khi thức dậy, thói quen "chăm chỉ" này có thể gây hại cho sức khỏe. Trong khi ngủ, cơ thể tiết ra mồ hôi và chất thải chuyển hóa.

Nếu bạn gấp chăn ngay lập tức, hơi ẩm và tế bào da chết sẽ bị giữ lại bên trong, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn về lâu dài.

Khuyến nghị: Sau khi thức dậy, bạn có thể lật chăn lại sao cho mặt gần cơ thể nhất hướng ra ngoài, trải rộng ra và để thoáng khí khoảng mười phút để hơi ẩm còn sót lại bay hơi hoàn toàn trước khi gấp lại, hoặc đơn giản là trải phẳng chăn. Hãy chọn một ngày giữa trưa mỗi tuần để mang chăn ra phơi nắng.

4. Hạn chế tắm rửa

Vào mùa đông, tắm 2-3 lần một tuần thực sự tốt hơn cho làn da của bạn.

Trở về từ không gian lạnh giá bên ngoài vào môi trường ấm áp trong nhà và tắm nước nóng chắc chắn là điều sảng khoái, nhưng bác sĩ Tong Xiaojuan từ Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhắc nhở mọi người nên giảm tần suất tắm sau khi nhiệt độ giảm xuống, và những người có thể trạng yếu nên đặc biệt chú ý.

Nước quá nóng và việc tắm rửa quá mức có thể làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, dẫn đến khô da, ngứa ngáy và thậm chí là viêm da. Sự giảm nhiệt độ cơ thể đột ngột sau khi tắm cũng có thể tạm thời làm suy yếu hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh.

Khuyến nghị: Vào mùa đông, bạn có thể điều chỉnh tần suất tắm xuống còn 2-3 lần một tuần, với nhiệt độ nước được kiểm soát trong khoảng 37℃ đến 39℃, và mỗi lần tắm không quá 15 phút. Hãy chú ý giữ ấm cơ thể trước và sau khi tắm, thoa kem dưỡng ẩm ngay để giữ ẩm và tránh tắm khi bụng đói hoặc ngay sau khi ăn no.

Thứ năm, hãy rút ngắn thời gian bằng các loại thức uống bổ dưỡng mùa đông:

Tránh các loại thực phẩm nặng bụng và nhiều chất béo; chế độ dinh dưỡng nhẹ nhàng và cân bằng là chìa khóa.

Câu nói "Hãy bồi bổ sức khỏe vào mùa đông để năm sau mạnh mẽ như hổ" có phần đúng, nhưng bồi bổ nhiều hơn không nhất thiết là tốt hơn, và đắt tiền hơn không nhất thiết là hiệu quả hơn.

Việc tự ý dùng thuốc bổ mà không xem xét tình trạng sức khỏe của bản thân có thể dễ dàng gây quá tải cho tỳ vị, dẫn đến "không dung nạp thuốc bổ" và gây ra các vấn đề như nội nhiệt và ứ trệ thức ăn.

Khuyến nghị: Chế độ ăn mùa đông nên tập trung vào "dinh dưỡng phong phú nhưng vừa phải, và sự kết hợp cân bằng". Lựa chọn các nguyên liệu nhẹ nhàng như khoai lang , bí ngô và củ hoa huệ có thể là lựa chọn an toàn hơn so với việc chỉ tập trung vào lượng lớn thịt hoặc các loại thảo dược đắt tiền.

6. Hạn chế chăm sóc da thường xuyên

Đừng tẩy tế bào chết quá thường xuyên; càng ít càng tốt trong chăm sóc da. Vào mùa đông, lượng dầu tiết ra từ da giảm, và chức năng bảo vệ da cũng suy yếu hơn. Việc làm sạch quá mức (chẳng hạn như sử dụng sữa rửa mặt thường xuyên) và tẩy tế bào chết có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ tự nhiên này, dẫn đến da nhạy cảm và các triệu chứng như mẩn đỏ, khô da, ngứa và rát.

Khuyến nghị: Rửa mặt bằng nước vào buổi sáng và sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ một lần vào buổi tối. Tránh tẩy tế bào chết thường xuyên; sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm 2-3 lần một tuần. Điều quan trọng là duy trì dưỡng ẩm hàng ngày và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

7. Hãy thư giãn khi nấu ăn

Hãy ăn nhiều món hầm hơn vào mùa đông; chúng vừa ấm áp lại vừa bổ dưỡng. Khi thời tiết trở lạnh, bạn có thể tạm thời thay thế món xào bằng món hầm. Một nồi hầm nóng hổi không chỉ giúp bạn ấm áp mà thường còn chứa nhiều loại nguyên liệu hơn, giúp tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng.

Hầm là phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ thấp, giúp bảo toàn tối đa hương vị và chất dinh dưỡng của thực phẩm, ít tạo ra các chất có hại, đồng thời làm cho thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với người già, trẻ em và những người có hệ tiêu hóa yếu.

Khuyến nghị: Hãy thử nhiều món hầm kết hợp thịt và rau củ, chẳng hạn như gà hầm nấm khoai mỡ, bò hầm cà chua, sườn heo hầm đậu xanh, tôm hầm đậu hũ. Sử dụng phương pháp nấu nướng đơn giản để có được hương vị ấm áp và dinh dưỡng trọn vẹn hơn.

8. Hạn chế dọn dẹp

Không nên lạm dụng chất khử trùng; mở cửa sổ để thông gió sẽ tốt hơn. Giữ nhà cửa sạch sẽ là điều quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần sử dụng chất khử trùng thường xuyên.

Nhiều chất khử trùng gây kích ứng và ăn mòn. Khi sử dụng trong môi trường nhà ở kín, chúng có thể gây kích ứng đường hô hấp, mắt... nếu không có đủ biện pháp bảo vệ hoặc thông gió.

Khuyến nghị: Đối với các hộ gia đình thông thường không có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm rõ ràng, việc vệ sinh định kỳ như thông gió và lau chùi là đủ. Chỉ nên sử dụng chất khử trùng khi có khả năng rõ ràng bị nhiễm bẩn, và nên chọn các sản phẩm ít gây kích ứng. Đảm bảo thông gió đầy đủ sau khi sử dụng.

Học cách "thư giãn" trong mùa đông để giữ gìn sức khỏe không phải là lười biếng, mà là sự khôn ngoan trong việc thích nghi với mùa và đối xử tốt với cơ thể mình.

Theo Aboluowang