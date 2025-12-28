Làm đẹp răng đón Tết: "Đây là lúc bác sĩ phải tỉnh táo nhất"

Cuối năm luôn là mùa cao điểm của nha khoa thẩm mỹ. Khi ai cũng muốn cười thật tươi trong những ngày đầu năm mới, phòng khám lại trở thành nơi bác sĩ phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất: Làm hay không làm. BS Nguyễn Thanh Tuấn (Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội) đã có những chia sẻ liên quan về chủ đề này.

PV: Cuối năm thường là cao điểm làm đẹp, đặc biệt là làm răng đón Tết. Áp lực ở phòng khám của anh những ngày này như thế nào?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Có thể nói, càng về cuối năm thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng như thẩm mỹ răng miệng tăng mạnh hơn, ai cũng muốn có nụ cười đẹp để chụp ảnh, gặp gỡ, ăn Tết. Nhưng chính thời điểm này cũng là lúc bác sĩ phải tỉnh táo nhất, vì làm răng thẩm mỹ không chỉ là câu chuyện đẹp - xấu, mà còn là câu chuyện về sức khỏe răng miệng lâu dài.

BS Nguyễn Thanh Tuấn. (Ảnh: BSCC)

PV: Anh từng chia sẻ rằng có những ca anh phải… từ chối điều trị. Điều đó có thật sự cần thiết?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Có, và cần thiết hơn mọi người nghĩ. Không phải ai muốn làm răng cũng nên làm, nhất là khi thời gian gấp. Ví dụ những trường hợp răng yếu, men răng mỏng, sai khớp cắn nặng hoặc viêm nướu chưa được điều trị triệt để, nếu vẫn cố làm Veneer hay bọc sứ cho kịp Tết thì rủi ro rất cao. Đẹp được vài tháng nhưng hậu quả có thể kéo dài nhiều năm.

PV: Thực tế, nhiều người vẫn nghĩ làm răng thẩm mỹ là "nhanh, gọn, không đau". Quan điểm của anh thế nào?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Đó là suy nghĩ khá phổ biến, nhưng không hoàn toàn đúng. Tẩy trắng răng, dán sứ hay bọc răng đều can thiệp trực tiếp vào răng thật ở những mức độ khác nhau. Nếu làm đúng chỉ định, đúng kỹ thuật thì an toàn. Nhưng nếu làm ồ ạt, chạy theo xu hướng hoặc quảng cáo "làm xong là đẹp ngay" thì rất dễ gặp các vấn đề như ê buốt kéo dài, viêm nướu, hở cổ răng, thậm chí là viêm tủy.

PV: Vậy những ai không nên làm răng thẩm mỹ gấp trước Tết?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Người có bệnh lý nha chu chưa điều trị, răng yếu, răng mòn nhiều hoặc có thói quen nghiến răng.

Ngoài ra, những trường hợp kỳ vọng quá cao, muốn thay đổi hoàn toàn màu sắc và hình dáng răng trong thời gian ngắn cũng nên cân nhắc. Làm đẹp răng là một quá trình, không phải phép màu.

PV: Trong mùa cao điểm, việc từ chối khách có khiến anh gặp áp lực không?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Áp lực chứ (cười). Nhưng tôi nghĩ trách nhiệm của bác sĩ là bảo vệ bệnh nhân trước, chứ không phải chiều theo mong muốn bằng mọi giá. Có những ca tôi khuyên khách chỉ nên vệ sinh răng miệng, tẩy trắng nhẹ, giữ răng thật khỏe mạnh là được, dù họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các dịch vụ khác.

PV: Theo anh, ranh giới giữa làm đẹp và xâm lấn răng thật nằm ở đâu?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Ở mức độ can thiệp tối thiểu. Khi làm răng thẩm mỹ, mục tiêu không chỉ là đẹp mà còn phải giữ được mô răng thật nhiều nhất có thể. Bất cứ can thiệp nào vượt quá nhu cầu thực sự đều có thể trả giá bằng sức khỏe răng về sau.

PV: Anh có lời khuyên nào cho những người đang cân nhắc làm răng đón Tết?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Hãy hỏi bác sĩ của bạn 3 điều: Mình có thực sự cần làm không, rủi ro là gì và răng sẽ ra sao sau 5-10 năm. Nếu bác sĩ sẵn sàng trả lời thẳng thắn, kể cả việc khuyên bạn chưa nên làm, thì đó là người bạn có thể tin tưởng. Một nụ cười đẹp không chỉ để ăn Tết, mà còn để dùng cả đời mà!

PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!