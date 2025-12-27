Bác sĩ cảnh báo cách ăn mì khiến đường huyết tăng vọt, ngang với uống cả 1 chai nước ngọt

Mì gói với đủ loại hương vị, chế biến nhanh gọn, từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho bữa ăn khuya hoặc những ngày cuối tháng cần tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nấu mì quá lâu lại có thể khiến đường huyết tăng vọt .

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường , chuyên khoa thận học Đài Loan (Trung Quốc), cho biết mì gói không phải là thực phẩm “cấm kỵ”, vấn đề nằm ở cách ăn sao cho vừa ngon vừa không hại sức khỏe . Nếu chỉ ăn trọn một gói mì mà không bổ sung thêm đạm chất lượng cao và rau xanh, đồng thời cho toàn bộ gói dầu và gói gia vị vào nồi, thì đó là cách ăn hoàn toàn không nên. Đặc biệt, mì cũng không nên nấu quá mềm vì sợi mì bị hồ hóa mạnh có thể khiến đường huyết tăng nhanh chẳng khác nào uống nước đường. Thời gian nấu được khuyến nghị chỉ khoảng 3 phút là vừa đủ .

Trong một video chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết sai lầm phổ biến nhất khi ăn mì gói là mất cân đối dinh dưỡng . Ông khuyên nên bổ sung trứng, đậu phụ hoặc các nguồn protein chất lượng khác, đồng thời ăn kèm rau xanh. Bác sĩ cũng cảnh báo rằng gói dầu và gói gia vị trong mì gói tiềm ẩn nhiều nguy cơ , bởi loại dầu sử dụng thường là chất béo không tốt cho sức khỏe. Nếu có thể giảm lượng dầu thì nên giảm tối đa. Trường hợp vẫn cho toàn bộ gói gia vị vào, người ăn chỉ nên uống tối đa nửa bát nước mì , nếu không lượng natri sẽ quá cao, gây áp lực lớn cho thận.

Một thói quen khác cũng rất đáng lo ngại là nấu mì thật nhừ . Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bất kỳ thực phẩm giàu tinh bột nào khi bị nấu quá mềm, quá nhão đều làm chỉ số đường huyết tăng rất cao . Ông ví von việc ăn mì nhừ chẳng khác nào “uống nước đường”, khiến đường huyết tăng đột ngột, hoàn toàn không có lợi cho cơ thể.

Trên trang cá nhân, bác sĩ từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc ăn mì gói nấu quá lâu khiến tinh bột bị hồ hóa quá mức, làm đường huyết tăng nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người mắc đái tháo đường , đồng thời gây tổn hại đến chức năng thận. Cách khắc phục đơn giản là chỉ nấu mì khoảng 3 phút rồi vớt ra, tránh đun lâu, đồng thời bổ sung thêm rau xanh và chất xơ để làm chậm quá trình tăng đường huyết.

Ngoài ra, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng chỉ ra nhiều cách ăn mì gói sai lầm gây hại thận mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải. Đó là uống cạn toàn bộ nước mì, ngày nào cũng dùng mì gói làm bữa chính, cho thêm nhiều thịt chế biến sẵn như giăm bông, xúc xích, chả viên, ăn mì gói kèm đồ uống có đường, bữa ăn không có rau, ăn một lúc từ hai gói mì trở lên, tiếp tục sử dụng mì đã hết hạn, ăn mì gói vào ban đêm khi thức khuya, hoặc dùng mì gói làm món nhắm khi uống rượu bia.

Mì gói có thể là giải pháp tiện lợi trong nhiều hoàn cảnh, nhưng nếu ăn sai cách , món ăn tưởng chừng vô hại này lại trở thành gánh nặng cho đường huyết và thận, đặc biệt với những người đã có sẵn bệnh nền.

Nguồn và ảnh: ETToday