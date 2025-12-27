Paget vú - ung thư hiếm dễ bỏ sót, cảnh báo từ một ca bệnh

Paget vú là một dạng ung thư vú hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 5% các trường hợp ung thư vú ở nữ giới. Do biểu hiện ban đầu thường là tổn thương da vùng núm - quầng vú, ít đau, tiến triển chậm, bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm với viêm da, chàm hoặc dị ứng, dẫn tới bỏ sót giai đoạn sớm.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 63 tuổi (trú tại Quảng Ninh) mắc Paget vú núm trái. Người bệnh nhập viện trong tình trạng loét núm vú, chảy dịch kéo dài nhưng không đau, không sụt cân. Qua thăm khám lâm sàng, chụp CT, sinh thiết và hóa mô miễn dịch, các bác sĩ xác định tổn thương phù hợp với bệnh Paget vú.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt tuyến vú trái kết hợp kiểm tra và vét hạch nách nhằm loại bỏ triệt để tổn thương, hạn chế nguy cơ di căn. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, diện cắt đảm bảo nguyên tắc ung thư học. Sau 5 ngày, người bệnh hồi phục tốt, sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Paget vú thường liên quan đến ung thư vú xâm lấn hoặc ung thư biểu mô ống tại chỗ. Khoảng 98% trường hợp Paget vú có kèm ung thư vú tiềm ẩn. Các dấu hiệu cảnh báo gồm núm vú phẳng hoặc tụt, da núm vú đỏ, bong vảy, loét kéo dài, tiết dịch vàng hoặc chảy máu, thường chỉ xảy ra ở một bên vú.

Do bệnh ít gây đau, nhiều người chủ quan tự điều trị da liễu, khiến ung thư có nguy cơ lan rộng vào nhu mô vú và hạch nách, làm phức tạp quá trình điều trị và giảm tiên lượng sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện bất kỳ bất thường nào ở núm vú - quầng vú kéo dài, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa. Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú giúp phát hiện sớm, tăng hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.