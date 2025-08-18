Sợ quá tuổi, nhiều người chọn sống mãi với "răng xấu"

Anh Quang Huy (39 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) vốn có hàm răng khấp khểnh từ nhỏ, nhưng thời đó ít quan tâm đến thẩm mỹ. Gần đây, công việc đòi hỏi tiếp xúc khách hàng nhiều nên anh bắt đầu suy nghĩ đến việc niềng răng. Tuy nhiên, lo ngại về tuổi tác đã gần 40 nên anh còn rất lưỡng lự, mãi lâu sau mới quyết định thực hiện dưới sự tư vấn của bác sĩ. Sau 8 tháng mang mắc cài, anh Huy chia sẻ: “Lúc đầu hơi ê, nhưng không đáng kể. Tốc độ dịch chuyển không nhanh như trẻ, nhưng vẫn thấy rõ răng đều lên từng tháng”.

Câu chuyện khác là của chị Lê Thu (42 tuổi, Hà Nội) từng nhiều năm ái ngại vì hàm răng khấp khểnh khiến chị khó tự tin khi giao tiếp. “Tôi từng nghĩ niềng răng chỉ dành cho tuổi teen, nhưng thấy con gái tự tin hơn sau khi chỉnh nha, tôi quyết định thay đổi chính mình”. Dù quá trình niềng ở tuổi trưởng thành có phần lâu hơn, chị vẫn kiên trì theo kế hoạch điều trị. Giờ đây, sau 20 tháng, chị đã cảm nhận rõ sự thay đổi và thấy việc đầu tư cho bản thân là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, đó chỉ là 2 trong số ít trường hợp những người trưởng thành không lo ngại tuổi tác, "dám" niềng răng để có một hàm răng đều đẹp. Thực tế, còn rất nhiều người trưởng thành vì sợ mình đã quá tuổi mà chấp nhận sống mãi với "răng xấu".

"Niềng răng thành công không phụ thuộc hoàn toàn vào độ tuổi mà còn vào kế hoạch điều trị chuẩn xác, sự tuân thủ của bệnh nhân và việc lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín", BS Lê Đặng Vinh chia sẻ

Theo BS Lê Đặng Vinh, Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, từ 12 đến 16 tuổi là "giai đoạn vàng" để chỉnh nha vì xương hàm đang phát triển, răng vĩnh viễn gần hoàn thiện. Niềng răng ở giai đoạn dậy thì giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế phải nhổ răng, răng dịch chuyển nhanh, ít đau và kết quả ổn định lâu dài và giảm nguy cơ biến chứng.

Tuy nhiên, niềng răng không chỉ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Người trưởng thành vẫn hoàn toàn có thể niềng răng để cải thiện thẩm mỹ và chức năng ăn nhai. “Ở người lớn, do xương hàm đã cứng chắc, quá trình dịch chuyển răng sẽ chậm hơn, thời gian điều trị dài hơn và đôi khi phải kết hợp với phẫu thuật chỉnh nha. Tỷ lệ hiệu quả đạt 70-80%. Độ tuổi càng cao tỷ lệ thành công của niềng răng càng giảm. Sau 40 tuổi, xương khá cứng, có rủi ro khi niềng nhưng lực chỉnh nha xương vẫn đáp ứng được, có khả năng sắp xếp đều, độ giảm hô và giảm móm vẫn còn hơn 50%”, BS Lê Đặng Vinh nhận định.

Việc niềng răng ở người trưởng thành, đặc biệt là từ 35 tuổi trở lên đòi hỏi một quá trình thăm khám kỹ lưỡng và hướng điều trị mang tính cá nhân hóa cao. Ở nhóm tuổi này, bệnh nhân không chỉ gặp vấn đề về lệch răng hay thẩm mỹ, mà còn có thể có các bệnh lý kèm theo như viêm nha chu, tụt nướu, tiêu xương ổ răng hay tình trạng mất răng, phục hình răng sứ.

Vì vậy, BS đưa ra lời khuyên, niềng răng thành công không phụ thuộc hoàn toàn vào độ tuổi mà còn vào kế hoạch điều trị chuẩn xác, sự tuân thủ của bệnh nhân và việc lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín. Dù bạn ở độ tuổi nào đi chăng nữa, việc niềng răng là hoàn toàn có thể.