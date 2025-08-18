"Thị Mầu" Thu Huyền ngày nào giờ đã 50 tuổi: Có bí quyết chống già phụ nữ đã lập gia đình rất nên học hỏi

NSND Thu Huyền, "người đàn bà chèo" nổi tiếng với vai Thị Mầu trong giới nghệ thuật truyền thống, mới đây đã xuất hiện đầy rạng rỡ tại Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim. Trong tà áo dài nền nã, giọng ca chèo trong trẻo, nụ cười tươi rạng rỡ, chị khiến khán giả ngỡ ngàng. Không chỉ bởi sự thăng hoa trong nghệ thuật, mà còn vì nhan sắc trẻ trung, tươi mới như một người phụ nữ ngoài 30. Ít ai biết rằng, "Thị Mầu" Thu Huyền năm nay đã tròn 50 tuổi.

Điều gì đã giúp một nghệ sĩ chèo gắn bó cả đời với sân khấu vẫn giữ được nét xuân thì như vậy? Câu trả lời nằm ở những bí quyết chống già vô cùng giản dị nhưng đầy giá trị mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể học hỏi:

Sống tích cực và lạc quan

Điều đầu tiên mà Thu Huyền chia sẻ chính là giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời. Dù bận rộn công việc nghệ thuật, áp lực sân khấu hay những lo toan trong cuộc sống thường nhật, chị luôn chọn cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt xung quanh.

Một tách trà buổi sáng, tiếng cười của con, hay đơn giản là khoảnh khắc tập chèo trên sân khấu… đều đủ để chị cảm thấy hạnh phúc. Chính sự lạc quan ấy giúp chị duy trì năng lượng tích cực, từ đó nhan sắc cũng rạng rỡ, ánh mắt luôn sáng và nụ cười không bao giờ tắt.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, phụ nữ sống lạc quan thường ít bị stress, ít nếp nhăn hơn và có tuổi thọ cao hơn. Vậy nên, muốn trẻ lâu, phụ nữ hãy học cách vui với chính mình, bớt khắt khe với cuộc đời.

Duy trì công việc và đam mê

Nếu hỏi điều gì khiến NSND Thu Huyền lúc nào cũng tràn đầy sức sống, câu trả lời chắc chắn là: Đam mê nghệ thuật chèo. Suốt mấy chục năm gắn bó, chị luôn dành trọn tình yêu và tâm huyết cho từng vai diễn, từng giai điệu chèo.

Chính sự miệt mài với nghề giúp chị giữ cho bản thân trẻ trung, năng động và sáng tạo không ngừng. Với chị, nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là nguồn năng lượng tích cực nuôi dưỡng tâm hồn.

Điều này là một gợi ý quý giá cho phụ nữ hiện đại: Đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Bất kể đó là nghệ thuật, công việc yêu thích, hay một thú vui cá nhân, khi phụ nữ sống với đam mê, họ sẽ trẻ lâu và rạng rỡ hơn.

Cân bằng công việc và cuộc sống

Không chỉ toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật, Thu Huyền còn rất chú trọng đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù lịch diễn dày đặc, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc bản thân, dành cho chồng con những khoảnh khắc ấm áp.

Điều này giúp chị tránh được tình trạng "quá tải", giữ được sức khỏe tinh thần. Bởi phụ nữ càng biết yêu thương và chăm sóc bản thân, thì càng trẻ lâu. Đây cũng là lời nhắn nhủ tới chị em: Đừng quên ưu tiên chính mình trong guồng quay bận rộn của cuộc sống.

Tổ ấm hạnh phúc

Một trong những bí quyết quan trọng nhất để NSND Thu Huyền "không biết già" chính là hậu phương vững chắc. Người bạn đời của chị, NSND Tấn Minh, không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là người chồng thấu hiểu, luôn đồng hành, chia sẻ trong cuộc sống.

Sự yêu thương, động viên và sẻ chia ấy giúp Thu Huyền có thêm động lực vượt qua khó khăn, giữ cho tâm hồn luôn an yên. Tổ ấm hạnh phúc chính là "suối nguồn thanh xuân" giúp người phụ nữ trẻ lâu hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

Bài học cho phụ nữ hiện đại muốn trẻ lâu

Nhìn vào hình ảnh rạng ngời của NSND Thu Huyền ở tuổi 50, phụ nữ chúng ta dễ nhận ra: Chống già không chỉ nằm ở mỹ phẩm hay thẩm mỹ, mà quan trọng hơn cả là cách mình sống mỗi ngày.

Giữ tinh thần lạc quan, tìm niềm vui trong cuộc sống.

Duy trì đam mê, đừng ngừng sáng tạo.

Biết cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân.

Nuôi dưỡng một mái ấm hạnh phúc, tràn đầy yêu thương.

Đó mới chính là bí quyết để phụ nữ không chỉ trẻ về nhan sắc mà còn trẻ trong tâm hồn.

Kết lại...

NSND Thu Huyền, "Thị Mầu" trẻ trung của làng chèo, đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 50, chị vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ như thuở đôi mươi, bởi chị biết cách sống trọn vẹn, yêu đời và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Với mọi phụ nữ, nếu biết nuôi dưỡng tinh thần, trân trọng đam mê và yêu thương bản thân, thì thanh xuân sẽ chẳng bao giờ rời xa.

(Nguồn ảnh: Internet)