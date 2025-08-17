“3 ngứa, 2 đau” thực chất là triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua nhất

Gan là cơ quan có khả năng dự trữ và tái tạo mạnh mẽ. Chỉ cần 1/3 tế bào gan hoạt động, cơ thể vẫn duy trì trao đổi chất bình thường. Chính vì vậy, bệnh gan, kể cả ung thư gan, thường khó phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm với bệnh vặt.

Ung thư gan nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 50-70%. Khi bệnh tiến triển tại chỗ, con số này giảm xuống còn khoảng 20-40%. Ở giai đoạn muộn có di căn, tỷ lệ sống 5 năm thường dưới 10%. Nên nếu xuất hiện “3 ngứa, 2 đau” dưới đây, xin đừng chủ quan. Hãy đi thăm khám, tầm soát ung thư càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong điều trị ung thư gan nhé:

3 kiểu ngứa cảnh báo ung thư gan giai đoạn đầu

Một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh gan, bao gồm cả ung thư gan là cảm giác ngứa bất thường. Ngứa do gan thường có 3 biểu hiện:

- Sẩn ngứa bề mặt da: Khi gan suy giảm chức năng, độc tố không được đào thải sẽ tích tụ trong cơ thể. Lâu dần gây cảm giác ngứa da khó hiểu, xuất hiện ở nhiều vị trí và gãi không hết. Tình trạng này thường kèm sẩn ngứa trên da hoặc vàng da.

- Ngứa lòng bàn tay, bàn chân: Cảm giác râm ran, càng gãi càng ngứa, không xác định vị trí rõ ràng. Nếu đi kèm vàng da, nước tiểu vàng, chảy máu cam, mệt mỏi… có thể là ung thư gan. Nguyên nhân do gan suy yếu, bilirubin và axit mật tích tụ, gây ngứa nhiều tại vùng lòng bàn tay, bàn chân - nơi nhiều mạch máu và dây thần kinh.

- Ngứa ở khớp: Gan suy yếu ảnh hưởng đến chuyển hóa canxi, gây lắng đọng ở khớp, tạo cảm giác ngứa mơ hồ từng cơn. Nếu gặp tình trạng này, ngoài việc chú ý bổ sung canxi, cần sớm kiểm tra chức năng gan.

2 kiểu đau cảnh báo ung thư gan thường bị bỏ qua

Ngoài ngứa, ung thư gan giai đoạn đầu còn gây đau, dễ bị hiểu lầm là rối loạn tiêu hóa hay bệnh xương khớp. Thường gặp như:

- Đau và sưng vùng bụng trên: Người bệnh có thể đau nhẹ vùng bụng trên bên phải, đôi khi kèm trướng bụng, tiêu chảy. Cơn đau bất ngờ, không theo quy luật. Khi bệnh nặng hơn, gan to ra, bụng phình trong khi cân nặng giảm, cơn đau lan sang hạ sườn phải, thắt lưng hoặc vai.

- Đau khớp và bắp chân: Chức năng gan suy giảm làm tích tụ độc tố, canxi ở khớp, gây đau nhức. Ung thư gan hình thành từ viêm gan virus cũng ảnh hưởng tới khớp. Ngoài ra, người bệnh có thể bị chuột rút, đau bắp chân - tình trạng phổ biến ở bệnh nhân xơ gan (tỷ lệ 22 - 88% theo TS. Atif Zaman, Đại học Khoa học & Y tế Oregon, Mỹ). Chuột rút có thể liên quan đến rối loạn năng lượng, thần kinh, điện giải hoặc huyết tương. Đông y thì cho rằng gan chi phối gân, nên đau bắp chân, chuột rút về đêm cũng là tín hiệu bất thường của gan.

Các dấu hiệu trên không khẳng định chắc chắn bạn mắc ung thư gan, nhưng là cảnh báo cần chú ý. Triệu chứng thường xuất hiện kết hợp, không đi riêng lẻ. Cách tốt nhất là đến cơ sở y tế uy tín kiểm tra để có chẩn đoán chính xác và không bỏ lỡ thời điểm điều trị.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ