Thứ từng bị coi là ‘rác bếp’, hóa ra chống oxy hóa gấp 10 lần táo, ngừa lão hóa và bảo vệ tim mạch

Bình thường đi chợ mua củ cải, nhiều người có thói quen bẻ vứt phần lá đi vì nghĩ đó chỉ là “lá xanh vô dụng”, vừa xấu mắt, vừa khó ăn, lại còn hơi đắng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi này lại là “kho báu dinh dưỡng” hiếm có.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, khả năng chống oxy hóa (chỉ số ORAC - tức khả năng hấp thụ gốc oxy tự do) của lá củ cải lên tới 6000 μmol TE/100g , cao gấp gần 10 lần so với táo, vượt xa nhiều loại rau quả quen thuộc như bông cải xanh hay rau bina. Nói cách khác, thứ bạn thường ném bỏ lại chính là một “thần dược tự nhiên” vừa chống lão hóa, vừa bảo vệ tim mạch.

Lá củ cải chứa nhiều vitamin C (cao gấp 4 lần táo), chlorophyll giúp giải độc, carotenoid (beta-carotene, lutein) tốt cho mắt và da, các hợp chất polyphenol kháng viêm, cùng khoáng chất như canxi, kali, magie hỗ trợ xương khớp và huyết áp. Không chỉ trên giấy tờ, các nghiên cứu từ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chứng minh lá củ cải có khả năng giảm mỡ máu, ngăn xơ vữa động mạch, chống viêm.

Cách ăn cũng rất đa dạng: lá non có thể trụng sơ rồi trộn gỏi, xào với trứng cho đỡ đắng, nấu canh cùng đậu phụ hoặc làm bánh lá củ cải để tận dụng cả lá già. Tuy nhiên, người có cơ địa lạnh nên kết hợp thêm gừng hoặc thịt ấm, còn ai từng bị sỏi thận thì nên luộc sơ để giảm bớt oxalat.

Trong khi nhiều gia đình bỏ hàng trăm nghìn mua “siêu thực phẩm” nhập khẩu, thì lá củ cải, món quà miễn phí ngay trong bếp, lại bị lãng phí mỗi ngày. Có lẽ đã đến lúc chúng ta thay đổi thói quen, giữ lại phần lá xanh này trên bàn ăn để vừa tiết kiệm, vừa nhận về lợi ích sức khỏe không ngờ.

Nguồn và ảnh: QQ