2 loại rau dễ là nơi "tổ ký sinh trùng" ẩn náu, nhất cái số 1 nhiều người mê tít

Rau cải xoong



Cải xoong là món rau ăn quen thuộc hằng ngày nhưng ít ai biết, loại rau này rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Cải xoong, hay còn gọi là rau xà lách xoong, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Nó là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là vitamin K, vitamin C, vitamin A, canxi, sắt, và nhiều chất chống oxy hóa khác. Ăn cải xoong có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe, và thậm chí có khả năng ngăn ngừa một số loại ung thư.

Theo Sức khỏe & Đời sống với những lợi ích cho sức khỏe như trên mà ông Hippocrtes (ông tổ của ngành y học hiện đại) đã xây dựng bệnh viện của mình gần một dòng suối trên mảnh đất mọc đầy cải xoong và ông đã tận dụng nguồn nguyên liệu xanh này để chữa bệnh. Ngày nay ta biết cải xoong là một loại rau tốt cho cơ thể. Trước hết, nó có tác dụng khai vị, bổ, kích thích tiêu hóa, cung cấp chất khoáng cho cơ thể, chống thiếu máu , chống bệnh hoại huyết, lọc máu, lợi tiểu, giảm đường huyết, trị ho. Nó còn làm ra mồ hôi, trị giun và giải độc nicotin.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung.

Ở Việt Nam cải xoong hay còn gọi xà lách xoong là một loại thực vật thủy sinh hay bán thủy sinh. Bởi vì gần như có quanh năm, lại dễ trồng, nhanh lớn, ít tốn công chăm bón, nên được xếp vào một trong những loại rau xanh cực kỳ phổ biến từ rất lâu trước đây.

Mặc dù cải xoong giàu dinh dưỡng tuy rất giàu chất dinh dưỡng, ăn giòn, vị ngọt, vô cùng hấp dẫn nhưng loại rau này cũng dễ gây bệnh cho con người nếu chế biến không cẩn thận. Ngoài việc mang theo bùn đất, vi khuẩn rất khó rửa sạch hoàn toàn, cải xoong còn chứa các loại giun như: giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim...

Để bảo vệ sức khỏe tốt nhất bạn nên hạn chế ăn rau sống; cần ăn chín uống sôi. Đặc biệt, tránh ăn sống các loại rau trồng dưới nước như: cần, ngổ, muống, cải xoong, ngó sen…

Ký sinh trùng chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 100 độ C trong 3-5 phút, nên ngay cả việc chần rau qua nước sôi hay ăn lẩu chỉ nhúng rau qua nước nóng cũng không thể diệt được giun, sán và trứng của chúng.

Lưu ý: Cải xoong an toàn cho hầu hết người sử dụng nhưng nếu khi ăn với số lượng lớn (>100g/lần) và trong thời gian dài thì có thể gây đau bụng hoặc làm tổn thương thận.

Khi dùng cải xoong trong bữa ăn hàng ngày cần rửa thật sạch và ngâm nước muối để tránh bị nhiễm giun, sán.

Rau cần nước

Rau cần và các loại rau trồng dưới nước dễ bị nhiễm ký sinh trùng nên khi chế biến cần rửa sạch. Ảnh minh họa.

Rau cần được biết đến là loại rau cung cấp nhiều dưỡng chất như Vitamin P, C, Abumin, đường, Canxi, Phốt pho, Sắt, Carôtin, Axit hữu cơ. Theo y học cổ truyền, rau cần có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bình can, thanh nhiệt, trừ phong lợi thấp, giảm áp suất máu… Rau cần đặc biệt có tác dụng trong giảm ho, chống viêm, long đờm. Tất cả các bộ phận của cây rau từ rễ, thân và lá đều có tác dụng chữa bệnh.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Đây là một loại rau quen thuộc cung cấp nhiều chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, rau cần cũng rất tốt cho người thiếu máu, mất ngủ, bà bầu giai đoạn cuối thai kỳ. Hương thơm của rau cần còn kích thích và lưu thông các tuyến mồ hôi, giảm huyết áp.

- Giúp giải độc cơ thể: Hàm lượng albumin có trong rau cần là một chất rất ít trong các loại rau khác giúp giải độc cơ thể, chống tiêu khát, đặc biệt là ngộ độc kim loại nặng. Trong những trường hợp này bạn có thể dùng nước ép rau cần cả rễ sẽ có tác dụng.

- Hạ huyết áp: Người bệnh có thể dùng bằng cách nấu ăn đơn thuần và cũng có thể dùng nấu cháo rau cần ăn 1 tuần 2 - 3 bữa trong một thời gian huyết áp sẽ ổn định hơn. Mặt khác, đối với người muốn giảm béo cũng có thể dùng rau cần thường xuyên giúp tăng chất xơ, giảm lượng mỡ dư thừa trong cơ thể.

- Giảm thiếu máu: Loại rau này rất giàu sắt, phốt pho rất tốt cho những người chứng thiếu máu cải thiện được bệnh tật. Bạn có thể dùng rau cần ta xào với thịt bò càng có tác dụng hơn.

Rau cần và các loại rau trồng dưới nước dễ bị nhiễm loài sán lá ruột. Từ người bệnh, trứng sán theo phân ra ngoài, phát triển trong nước ngọt ao hồ, đồng ruộng. Từ 3 - 7 tuần, ấu trùng lông phát triển hoàn chỉnh trong trứng và thoát ra, xâm nhập vào một số loài ốc và chuyển thành bào ấu. Người ăn phải các loại cây thủy sinh có chứa các nang trùng này chưa nấu chín kỹ sẽ nhiễm sán.

Cả rau cần và cải xoong đều là những loại rau thủy sinh, sinh trưởng chủ yếu trong môi trường nước. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại ký sinh trùng như sán lá gan lớn, sán lá ruột lớn... phát triển và bám vào lá rau.

Nếu không được làm sạch kỹ lưỡng, khi ăn sống những loại rau này, chúng ta có nguy cơ cao bị nhiễm ký sinh trùng, gây ra các bệnh về gan, đường ruột, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên rửa rau thật kỹ bằng nước sạch nhiều lần, có thể ngâm với nước muối loãng trước khi chế biến. Ngoài ra, nên chọn mua rau ở những nơi uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.