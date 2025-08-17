Có cách chữa rụng tóc ở tuổi mãn kinh không? Có 2 lời khuyên cho bạn, gội đầu theo cách này chính là "chìa khóa"

Lối sống, chế độ ăn uống và căng thẳng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa nang tóc và gây rụng tóc. Các yếu tố phổ biến nhất gây rụng tóc bao gồm lão hóa và thay đổi nội tiết tố. Chu kỳ nội tiết tố, chẳng hạn như mang thai và mãn kinh, đặc biệt quan trọng ở phụ nữ.

Các chuyên gia giải thích rằng trong thời kỳ mang thai, do nồng độ estrogen tăng cao, khoảng 98% tóc đang trong giai đoạn phát triển. Sau sinh, do hormone giảm mạnh, tóc bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, với tình trạng rụng tóc tăng đáng kể, thường mất ba tháng để trở lại bình thường. Trong thời kỳ mãn kinh, do nồng độ estrogen giảm đáng kể, nang tóc dần co lại, tóc trở nên mỏng hơn hoặc thưa hơn, hu kỳ phát triển bị rút ngắn, dẫn đến rụng tóc nhanh hơn.

Bạn có cần phải lo lắng về tình trạng rụng tóc ở thời kỳ mãn kinh không?

Khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, nồng độ estrogen giảm đáng kể. Một nghiên cứu năm 2017 trên Tạp chí Da liễu Quốc tế (International Journal of Dermatology) đã chỉ ra rằng sự sụt giảm estrogen khiến nang tóc bị thu nhỏ dần, làm tóc mỏng đi và chu kỳ phát triển bị rút ngắn. Điều này dẫn đến rụng tóc nhanh hơn, khiến da đầu có thể bị thưa rõ rệt.

Rụng tóc không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể dẫn đến các vấn đề như lo lắng về ngoại hình và giảm sự tự tin. Do đó, nhiều người có xu hướng quá lo lắng về tình trạng rụng tóc. Các chuyên gia cho rằng việc rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày được coi là bình thường và là một phần của chu kỳ tóc tự nhiên, vì vậy bạn không cần phải lo lắng.

Làm thế nào bạn có thể tự chẩn đoán mức độ rụng tóc? Mặt khác, nếu bạn nhận thấy da đầu khô, đường ngôi rộng hơn, đường chân tóc cao dần lên, tóc rụng nhiều hơn đáng kể trên gối hoặc sàn nhà, tóc rụng nhiều hơn khi chải đầu, khoảng cách giữa các phần tóc tăng lên, hoặc tóc mỏng đi với các mảng hói, có thể nhìn thấy da đầu... thì bạn nên lưu ý liệu mình có đang gặp phải tình trạng rối loạn nội tiết tố, sắp mãn kinh hay có vấn đề gần đây về chế độ ăn uống hoặc quản lý căng thẳng hay không.

Cải thiện tình trạng rụng tóc ở thời kỳ mãn kinh nên bắt đầu bằng hai điều

Rụng tóc do thay đổi nội tiết tố không thể giải quyết chỉ bằng các sản phẩm kích thích mọc tóc thông thường. Cần có một phương pháp tiếp cận toàn diện bao gồm cả chăm sóc bên trong và bên ngoài.

Dinh dưỡng và lối sống: Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Da liễu Thẩm mỹ và Liệu pháp (Journal of Cosmetic Dermatology) khuyến nghị việc bổ sung các thực phẩm giàu isoflavone đậu nành (có cấu trúc tương tự estrogen), cùng với vitamin B, D, collagen, kẽm, và sắt để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, giúp cân bằng nội tiết tố và hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh. Đồng thời, việc kiểm soát căng thẳng thông qua thiền, yoga, hoặc các bài tập thư giãn cũng rất quan trọng.

Chăm sóc tóc đúng cách: Dù không thể chữa trị hoàn toàn rụng tóc do nội tiết tố, việc chăm sóc bên ngoài đúng cách sẽ tạo môi trường lý tưởng cho tóc phát triển. Một nghiên cứu trên tạp chí Tóc và Da đầu (Hair & Scalp) cho thấy việc sử dụng dầu gội không chứa silicone giúp duy trì độ thông thoáng cho da đầu. Việc gội đầu và massage da đầu đúng cách sẽ cải thiện tuần hoàn máu, giúp dưỡng chất từ máu được vận chuyển tốt hơn đến các nang tóc, từ đó giúp tóc mọc chắc khỏe hơn.

Chìa khóa để ngăn ngừa rụng tóc ở phụ nữ mãn kinh là "gội đầu đúng cách"

Như đã đề cập ở trên, rụng tóc do mãn kinh không thể được chữa khỏi chỉ bằng các sản phẩm kích thích mọc tóc. Tuy nhiên, thói quen gội đầu đúng cách có thể giúp duy trì môi trường phát triển tóc khỏe mạnh. Các chất bổ sung dinh dưỡng bên trong giúp điều hòa tuần hoàn máu và ổn định những thay đổi nội tiết tố mạnh mẽ xảy ra sau mãn kinh. Mặt khác, việc làm sạch và chăm sóc bên ngoài giúp chuẩn bị cho nang tóc một môi trường phát triển khỏe mạnh, thúc đẩy tóc mọc nhanh hơn.

Quan niệm đúng đắn về gội đầu là chọn dầu gội không chứa silicone, duy trì sự thông thoáng và tươi mát cho da đầu. Đồng thời, kết hợp massage vừa phải, sử dụng các sản phẩm làm sạch và chăm sóc da đầu để loại bỏ hoàn toàn vấn đề rụng tóc.