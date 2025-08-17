Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc um tùm

Cây ớt có nhiều loại. Ớt ngọt được dùng làm rau ăn, ớt cay làm gia vị và làm thuốc. Cây ớt rất quen thuộc đối với nhiều người, ngoài quả ớt làm gia vị thì ít ai biết được tất cả cành, lá, quả và rễ của cây ớt đều được dùng làm thuốc. Quả dùng tươi hoặc dùng khô. Lá chủ yếu dùng tươi.

Nói đến lá ớt nhiều người tưởng là thứ lá bỏ đi thực tế lại trở thành nguyên liệu tuyệt vời cho món canh giải nhiệt ngày hè nóng bức. Không chỉ giải độc cơ thể, lá ớt còn có khả năng tăng cường chức năng gan một cách hiệu quả.

Đáng chú ý trong y học cổ truyền, lá ớt có vị đắng, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Ăn canh lá ớt thường xuyên giúp giải độc cơ thể, làm sạch nội tạng. Bạn sẽ thấy khí huyết lưu thông, bổ phổi, lợi gan, cơ thể khỏe mạnh thấy rõ khi ăn lá ớt thường xuyên.

Lá ớt được ví như canxi trời cho nhờ sở hữu một lượng canxi vô cùng lớn. Ước tính, cứ 100g lá ớt sẽ bổ sung gần 233mg canxi cho cơ thể. Ngoài ra, trong lá ớt còn giàu carotene, vitamin C và chất xơ. Khoa học đã chứng minh lá này bổ dưỡng, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng bài tiết dịch vị, tăng cảm giác thèm ăn.

Lá ớt giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

- Tăng cường hệ thống miễn dịch: Trong lá ớt có chứa các thành phần thực vật phytochemicals và các phenolic acids có tính chống oxy hóa cao. Chúng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm giảm huyết áp, giúp ngăn chặn một số yếu tố nguy cơ của bệnh đột quỵ. Dân gian còn mệnh danh lá ớt bổ tựa nhân sâm, nên lá ớt ở nhiều thôn quê mang nấu canh cực kỳ quý.

- Giải độc hiệu quả: Với đặc tính chống nhiễm trùng, lá ớt có thể giúp bạn khỏi bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, loại lá này cũng có tác dụng chữa lành các vết thương và các rối loạn về da như bệnh nấm ngoài da.

- Điều trị viêm khớp: Theo Kinh tế & Đô thị trong lá ớt có chứa đặc tính chống viêm cao nên có thể giúp điều trị viêm khớp.

- Giàu chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa là tất cả những gì chúng ta cần để tiêu diệt các gốc tự do gây ra những tác hại cho cơ thể. Lá ớt chứa nguồn chất chống oxy hóa cao, có thể ngăn ngừa ung thư, đục thủy tinh thể, các bệnh tim mạch,…

- Giàu canxi: Theo các chuyên gia, trong lá ớt có rất nhiều các loại vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho cơ thể. Cứ 100g lá ớt sẽ chứa khoảng 233mg canxi, hàm lượng này cao hơn cả sữa là 118mg. Ngoài ra, axit amin trong loại rau này cũng được chứng minh là cao gấp 3 lần quả ớt.

- Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Bạn có thể chữa chứng khó tiêu bằng lá ớt. Hãy đun sôi lá ớt tươi như trà và uống sau bữa ăn để giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Nhiều người lấy lá ớt nấu canh cùng thịt bằm hoặc tôm, tép giã nhỏ. Lá ớt mang xào nhanh ăn cũng rất hao cơm. Nếu có được bó lá ớt, bạn đừng ngần ngại nấu bát canh thanh mát cho cả nhà giải nhiệt trong ngày hè oi bức.

Lá ớt không chỉ nấu canh, xào mà còn mang nhúng lẩu rất ngon. Ảnh minh họa.

Hướng dẫn nấu canh tôm lá ớt

Nguyên liệu cần thiết

Lá ớt bánh tẻ - 300g (nên chọn lá ớt bánh tẻ ăn thơm và bùi hơn)

Tôm - 200g, hành lá, ớt hiểm - 3 quả (không ăn được cay giảm xuống còn 1 quả), nước dùng, gia vị cơ bản.

Cách thực hiện canh tôm lá ớt

Trước khi nấu lá ớt cần nhặt bỏ cọng già, nên giữ lại phần đọt non ăn sẽ ngon hơn. Không nên chọn lá ớt quá già hoặc vàng héo để nấu canh. Phần lá bánh tẻ sẽ có hương vị ngon nhất. Lá ớt sau khi rửa sạch, để ráo. Có thể để cả cọng hoặc mang cắt đôi. Ớt hiểm mang đập dập. Hành lá cắt khúc, phần đầu hành băm nhỏ.

Bước tiếp theo tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen. Nếu dùng tôm đông lạnh bạn có thể bỏ ra rửa sạch, để ráo. Tuy nhiên, khi dùng tôm nguyên con có thể lọc phần đầu vỏ mang nấu nước dùng cho ngọt. Tôm mang đập nhẹ băm rối để khi nấu canh ăn giòn hơn.

Phần đầu hành mang băm nhỏ cùng tôm. Nêm vào nửa thìa cà phê muối và xíu hạt tiêu. Giữ lại 1, 2 con tôm chẻ đôi để trang trí bát canh.

Cho 1 lít nước dùng vào nồi. Múc các viên tôm thả vào, đến khi chín nổi lên thì vớt ra. Tiếp đó cho tôm đập dập cùng lá ớt vào. Thêm ớt hiểm, hành lá. Đến khi sôi thì nêm nếm cho vừa miệng. Thả viên tôm vào. Khuấy đều, múc ra bát và thưởng thức.

Món canh tôm lá ớt rất dễ nấu, ăn ngọt mát và chống ngán rất tốt. Lá ớt ngon chỉ có vào mùa hè, bạn có thể tranh thủ nấu món canh này cho cả gia đình thưởng thức.

Lưu ý với những loài cây khác, ớt cũng có nhiều loại khác nhau. Tùy vào nhu cầu món ăn của gia đình như dùng để trang trí (ớt ngọt, ớt chuông) hoặc làm gia vị (ớt hiểm, ớt sừng,..) mà bạn xác định loại ớt phù hợp.

Khi nấu bạn cũng nên chú ý, lá ớt rất mềm vì thế bạn không nên đun quá lâu. Chỉ nấu trong thời gian vừa đủ, lá ớt chín tới sẽ xanh mướt, không bị úa vàng.