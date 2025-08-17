Giảm 15 kg trong 8 tuần nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng là 6 nguy cơ chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra khi giảm cân nhanh

Háo hức diện bikini trong mùa hè và sở hữu vóc dáng mơ ước trước kỳ nghỉ, chúng ta thường tìm đến các phương pháp giảm cân triệt để, chẳng hạn như kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và tập luyện cường độ cao. Tôi cũng không nằm ngoài nhóm người này. Nhưng mới đây, tôi được "khai sáng" rằng: Những chiến lược "giảm cân cấp tốc" này thường không hiệu quả về lâu dài, thậm chí còn có thể đẩy nhanh quá trình tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe!

Nhiều loại thuốc giảm cân và chương trình giảm cân trên thị trường khoe khoang những lời quảng cáo hấp dẫn như "giảm 5 kg trong 7 ngày" hay "15 kg trong 8 tuần". Những con số phóng đại này dễ khiến mọi người lầm tưởng rằng việc giảm cân thực sự có thể được đẩy nhanh. Trên thực tế, tốc độ và nhịp độ giảm cân khác nhau tùy thuộc vào cân nặng và thể trạng. Việc theo đuổi mục tiêu giảm cân cấp tốc và thay đổi cân nặng đột ngột một cách mù quáng có thể dẫn đến chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và tập thể dục quá mức, từ đó gây ra các vấn đề sức khỏe.

Trên trang Bella.tw, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Feibi đã phân tích sáu nguy cơ sức khỏe chính liên quan đến việc giảm cân nhanh chóng, bao gồm: Mất cơ; Giảm trao đổi chất, Mệt mỏi, thiếu năng lượng và chất lượng giấc ngủ kém; Da và tóc rụng nhiều; Rối loạn nội tiết; Hệ miễn dịch suy yếu.

1: Mất cơ

Vấn đề sức khỏe đáng chú ý đầu tiên là mất khối lượng cơ nhanh chóng! Giảm cân nhanh cũng có thể dẫn đến giảm khối lượng cơ, từ đó làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng cân trở lại nhanh chóng. Để duy trì vóc dáng lý tưởng lâu dài, bạn nên bắt đầu với một kế hoạch xây dựng cơ bắp và giảm mỡ hợp lý để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe, khớp và các hoạt động hàng ngày.

2. Giảm trao đổi chất

Bạn đã bao giờ lo lắng vì cân nặng của mình cứ trì trệ và không có sự thay đổi đáng kể chưa? Hãy cẩn thận! Phương pháp giảm cân không đúng cách có thể ảnh hưởng đến chu kỳ trao đổi chất của bạn! Khi cơ thể bạn giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn, quá trình trao đổi chất cũng chậm lại, dẫn đến tình trạng trì trệ cân nặng, tăng cân nhanh chóng và các vấn đề tiêu hóa.

3. Mệt mỏi, thiếu năng lượng và chất lượng giấc ngủ kém

Tốc độ trao đổi chất giảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần của bạn! Thiếu năng lượng, mệt mỏi, thiếu ngủ, thậm chí mất ngủ đều có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể về giấc ngủ, sức khỏe thể chất và tinh thần do phương pháp giảm cân không phù hợp. Đặc biệt, khi giảm cân nhanh, các chức năng của cơ thể không kịp thích nghi, có thể phản ánh qua làn da và năng lượng của bạn.

4. Rụng tóc và da kém

Giảm cân lành mạnh được định nghĩa là tăng cường tập thể dục và đốt cháy mỡ thừa, đồng thời cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hoặc dùng thuốc giảm cân, chúng ta nhanh chóng mất đi các dưỡng chất thiết yếu, dẫn đến những thay đổi rõ rệt như rụng tóc, móng giòn, da xấu và sắc mặt kém.

5. Rối loạn nội tiết tố

Các vấn đề như giảm trao đổi chất và mất chất dinh dưỡng có liên quan chặt chẽ với nhau. Ngay cả việc giảm cân nhanh chóng cũng có thể gây ra sự biến động hormone mạnh. Ví dụ, phụ nữ có thể trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, mãn kinh sớm và chu kỳ kinh nguyệt không đều. Bất kể giới tính nào, sự tích tụ hormone căng thẳng có thể dẫn đến lo lắng, cáu kỉnh và các vấn đề khác, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể.

6. Hệ miễn dịch suy yếu

Giảm cân nhanh chóng, hoặc phương pháp giảm cân không đúng cách, không chỉ gây ra những thay đổi về sức khỏe bên trong lẫn bên ngoài và ngoại hình, mà còn có thể làm suy yếu hệ miễn dịch! Khi cân nặng giảm mạnh, hệ miễn dịch cũng suy yếu, khiến bạn dễ bị cảm lạnh và nhiễm virus hơn. Thể trạng của bạn dần suy yếu, và ngay cả khi bạn trông thon gọn, bạn cũng đã mất đi sức khỏe và sức sống thực sự.

(Theo Bella. Ảnh pexels)