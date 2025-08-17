Loại cá được mệnh danh là "cá thuốc Bắc" vì bổ máu, rẻ hơn cá thu, ít tanh, cực phổ biến ở Quảng Ninh

Bên cạnh các loại thịt hay rau xanh, cá được đánh giá là nguồn dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình. Có nhiều loài cá không chỉ chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao, được ví như thuốc nhưng giá thành lại rất phải chăng.

Sau đây là một ví dụ như thế, thậm chí loại cá này còn được xem là đặc sản của một địa phương biển nổi tiếng miền Bắc - Quảng Ninh. Loại cá đang được nhắc tới là: Cá rìa hay cá dìa.

Ảnh minh họa

Loài cá gắn bó với rìa bãi đá, giá phải chăng

Cá rìa hay cá dìa cũng được nhiều đánh giá có tên gọi đặc biệt, cái này tên gắn liền với tập tính sống của loại cá này. Cụ thể, theo ngư dân đảo Bản Sen, Vịnh Bái Tử Long, loài cá có tên như vậy là do chúng thường sống chủ yếu tập trung gần các rìa bãi đá, ven bờ hoặc khu vực nhiều tàu thuyền neo đậu. Cá thường bơi thành đàn, kiếm ăn quanh các ghềnh đá phủ đầy rong rêu - nơi giàu nguồn thức ăn tự nhiên.

Lâu dần, ngư dân gọi đây là cá rìa, cá dìa. Tên gọi này cứ thế gắn liền với loài cá thân dẹt, màu nâu xám, da trơn. Thịt cá rìa trắng và săn chắc, ít tanh, phù hợp với nhiều người và chế biến được thành nhiều món ngon.

Báo Quảng Ninh cho biết thêm, cá rìa có quanh năm nhưng ngon nhất là vào giữa tháng 4 cho đến hết tháng 5. Vào khoảng thời gian này, thịt cá dày, ngọt và béo hơn hẳn. Đánh bắt loài cá này không khó, chủ yếu bằng lưới rê hoặc câu tay. Song để có được mẻ cá tươi ngon nhất, người ngư dân vẫn phải dậy từ sớm, theo con nước và chọn đúng điểm cá tập trung.

Người dân địa phương câu cá rìa, cá dìa gần các rìa đá (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Khảo sát tại các khu chợ trên địa bản tỉnh Quảng Ninh hay các cơ sở phân phối, buôn bán thủy hải sản, giá cá rìa thường dao động từ 150.000 - 180.000đ/kg. Có loại cá rìa bông, kích thước to và thịt dày hơn thì giá cũng cao hơn, lên tới 200.000 - 300.000đ/kg.

So với nhiều loại cá biển khác như cá thu tươi (350.000đ/kg) hay cá song (400.000 - 500.000đ/kg), cá rìa là lựa chọn có giá rẻ hơn, vừa túi tiền, đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn thưởng thức hải sản tươi, đặc sản địa phương khi tới Quảng Ninh mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Ảnh Chợ Hải sản Vân Đồn

Món ngon bổ dưỡng, thơm ngon từ cá rìa

Nhiều trang về thủy hải sản nhận định, cá rìa được ví như "cá thuốc Bắc" bởi hàm lượng dinh dưỡng. Cụ thể, trong 100gr cá rìa tươi chứa khoảng 24,8g protein – cao hơn nhiều so với nhiều loại cá biển thông dụng. Lượng lipid chỉ khoảng 1,3g, phần lớn là chất béo lành mạnh omega-3. Cá còn cung cấp canxi, kali, magie, sắt cùng các vitamin nhóm A, B1, giúp tăng sức đề kháng, tốt cho tim mạch, xương khớp, thị lực và hỗ trợ chức năng não bộ.

Người địa phương cũng nói rằng, họ tin việc ăn cá rìa thường xuyêniúp cơ thể khỏe mạnh, ngủ ngon, giảm căng thẳng và hỗ trợ tuần hoàn máu. Món này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người ăn kiêng muốn bổ sung đạm chất lượng.

Ảnh minh họa

Cá rìa dễ chế biến, có thể rán giòn, hấp, nướng muối ớt hoặc nấu canh chua. Nổi tiếng nhất là món canh cá rìa “thuyền chài” – một đặc sản của ngư dân vùng biển Quảng Ninh. Cá sau khi làm sạch, bỏ mang và ruột, được nấu cùng bứa hoặc me, thêm cà chua, thì là để dậy mùi. Canh khi chín có vị chua thanh, ngọt đậm, ăn kèm mắm ớt khiến bữa cơm vùng biển trở nên trọn vẹn.

Dưới đây là gợi ý 3 món ngon từ cá rìa mà mọi gia đình có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Canh cá rìa nấu chua kiểu Quảng Ninh

2. Cá rìa nướng muối ớt

3. Cá rìa hấp bia