Người đàn ông bị đau hông, bác sĩ phát hiện ra bí mật đáng sợ

Những bức ảnh chụp X-quang khiến người xem phải rùng mình cho thấy một người đàn ông bị đầy trứng sán dây sau khi anh ta mắc một sai lầm nghiêm trọng trong bếp khiến ký sinh trùng này phát triển.

Sam Ghali, Phó Giáo sư Y khoa Cấp cứu tại Đại học Florida, đã tiết lộ những bức ảnh gây sốc trên X, trước đây là Twitter, cho thấy một bệnh nhân bị nhiễm sán dây. Ông cho biết, đây là một trong những "hình ảnh chụp X-quang điên rồ nhất mà tôi từng thấy".

Bức ảnh cho thấy những quả trứng ký sinh nằm trong mô mềm của một người đàn ông (Ảnh: X).

Vị bác sĩ cũng đã đăng một video kèm bình luận cho thấy phần thân dưới của một người đàn ông lốm đốm những chấm trắng nhỏ, mà Ghali giải thích là hàng chục trứng sán dây vôi hóa. Những con ký sinh trùng đã xâm nhập vào cơ thể anh ta và để lại những mầm bệnh đáng sợ trong mô mềm quanh xương chậu. Lý do là người đàn ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong khi nấu ăn.

Bác sĩ Ghali nói trong video rằng tình trạng này, được gọi là "bệnh sán lợn", là do "ấu trùng nang sán taenia solium, còn gọi là sán dây lợn" gây ra. Ông cho biết các nang sán này có thể di chuyển "khắp cơ thể", đồng thời cho biết thêm rằng chúng xâm nhập vào các mô cơ và mô mềm sau khi người ta ăn thịt lợn chưa nấu chín hoặc sống.

Ông nói thêm: "Những nang này có thể di chuyển khắp cơ thể, đặc biệt là ở các mô cơ và mô mềm ở hông và chân. Tình trạng này xảy ra khi bệnh nhân ăn thịt lợn chưa nấu chín hoặc sống. Nếu chỉ ở vùng xương chậu, chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề là nếu chúng di chuyển đến não và nằm lại ở đó.

Điều đó có thể gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng. Như bạn có thể tưởng tượng, nó có thể dẫn đến các triệu chứng thần kinh như đau đầu, lú lẫn, co giật và thậm chí tử vong. Bài học rút ra là đừng bao giờ ăn thịt lợn sống".