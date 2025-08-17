Không cần detox đắt tiền, chỉ cần ăn thứ này mỗi ngày vừa giảm cân vừa tốt sức khỏe

Cẩn trọng với trào lưu detox từ thực phẩm chức năng

Trào lưu detox đắt tiền từ các gói nước ép "thải độc" đến thực phẩm chức năng rầm rộ trên mạng, đang được nhiều người tìm kiếm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng hầu hết những phương pháp này không có cơ sở khoa học và có thể gây lãng phí tài chính đáng kể. Trái lại, một thực phẩm đơn giản như đậu cô ve (đậu que) lại có thể là lựa chọn vừa lành mạnh vừa kinh tế, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Khái niệm "detox" trong y học thay thế thường dựa trên việc loại bỏ các "chất độc" không được định nghĩa rõ ràng ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, theo các tổ chức y khoa uy tín như British Dietetic Association và Sense about Science, đây là một chiêu trò marketing, thiếu bằng chứng khoa học. Cơ thể người đã có gan, thận, hệ tiêu hóa để tự thải độc. Việc sử dụng các sản phẩm detox thường chỉ khiến bạn tốn tiền mà không rõ hiệu quả.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo, những chế độ detox khắc nghiệt thường dẫn đến giảm cân nhanh nhưng không bền vững, dễ gây mất nước và thiếu dinh dưỡng, thậm chí có thể nguy hiểm nếu kéo dài.

Ngược lại, đậu cô ve là thực phẩm rất dễ tìm, giá rẻ, dễ chế biến và mang nhiều lợi ích sức khỏe.

Vì sao đậu cô ve là thực phẩm lý tưởng để detox?

- Ít calo, giàu chất xơ, rất thích hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng. Chỉ với 100g đậu que chứa khoảng 30-50 kcal, nhưng lại giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm lượng thức ăn tiêu thụ.

- Ổn định đường huyết nhờ chất xơ hòa tan tạo gel, làm chậm hấp thu glucose, hữu ích cho người có vấn đề về đường huyết.

- Tốt cho tim mạch nhờ giảm cholesterol LDL, cung cấp vitamin, khoáng chất như folate, magie, vitamin K… giúp duy trì huyết áp, kiểm soát cholesterol và bảo vệ tim mạch

- Hỗ trợ tiêu hóa: Giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, giảm táo bón và thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

- Cung cấp dinh dưỡng đa dạng: Vitamin C, B, khoáng chất như sắt, canxi, giúp tăng cường miễn dịch, năng lượng và sức khỏe xương khớp.

Một nghiên cứu đăng tải trên Health cho thấy, ăn đậu thường xuyên giúp giảm cân nhờ cảm giác no, hỗ trợ điều chỉnh đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm béo bụng. Mặc dù không phải là đậu cô ve, nhưng cùng nhóm đậu và đều rất giàu chất xơ và protein thực vật.

Một tin tức khác cũng hỗ trợ quan điểm rằng tăng tiêu thụ đậu giúp giảm cân, cải thiện chất lượng dinh dưỡng và giảm lượng đường nạp vào, đều là điều kiện thuận lợi để kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Việc ăn đậu cô ve mỗi ngày không phải là một phép màu, nhưng là chiến lược thực tế, lành mạnh và tiết kiệm để hỗ trợ giảm cân lâu dài. Thay vì đổ tiền vào các loại detox đắt đỏ, bạn có thể bắt đầu bằng cách đưa đậu cô ve vào khẩu phần hàng ngày bằng cách luộc, xào hoặc trộn salad.

Gợi ý chế biến đơn giản:

- Luộc hoặc hấp để giữ nguyên chất xơ và vitamin.

- Xào ít dầu, kết hợp với thịt nạc hoặc các loại rau quen thuộc.

- Ăn cùng salad với đậu, trái cây và ngũ cốc nguyên cám để tăng đa dạng dinh dưỡng.