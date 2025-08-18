Người đàn ông 48 tuổi làm nghề giết mổ lợn ở Hà Nội vào viện cấp cứu vì mắc liên cầu lợn

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội từ ngày 8/8 đến 15/8.

Theo đó, Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn là bệnh nhân nam (48 tuổi, địa chỉ Thường Tín). Bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn, khởi phát bệnh ngày 8/8 với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt.

Bệnh nhân nhập viện bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp mắc liên cầu lợn - tăng so năm ngoái. Trong đó, một người tử vong là nam, 53 tuổi, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, 5 ngày sau được đưa vào Bệnh viện Đan Phượng rồi chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai sau đó gia đình đưa về mất tại nhà.

CDC ghi nhận hầu hết bệnh nhân làm nghề mổ lợn hoặc tiếp xúc đến lợn, như người đàn ông 38 tuổi trong khi chế biến tóp mỡ bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh. Một phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn cũng nhiễm liên cầu khuẩn.

Liên cầu lợn – bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh

Theo Cục Phòng bệnh, liên cầu khuẩn lợn là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, lây truyền từ động vật – chủ yếu là lợn – sang người. Bệnh có thể biểu hiện ở nhiều thể lâm sàng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là viêm màng não và sốc nhiễm khuẩn. Thể viêm màng não có thể đi kèm giảm thính lực, thậm chí gây điếc vĩnh viễn. Trong khi đó, thể sốc nhiễm khuẩn thường diễn tiến nhanh, xuất hiện ban xuất huyết lan tỏa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan với tỷ lệ tử vong cao từ 5% đến 20%. Trường hợp hồi phục, người bệnh cũng cần thời gian dài để phục hồi hoàn toàn.

Để phòng bệnh liên cầu lợn, Bộ Y tế kêu gọi người dân tuyệt đối không giết mổ hoặc tiêu thụ thịt từ lợn bệnh, lợn chết. Tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm thịt tái, sống, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thịt và các sản phẩm từ lợn cần được nấu chín kỹ, mua tại các điểm bán có kiểm dịch thú y rõ ràng.

Người lao động trong các cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn cần sử dụng đầy đủ trang bị phòng hộ như găng tay, ủng, khẩu trang, kính che mắt; rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với lợn. Nếu có vết thương hở hoặc vùng da bị tổn thương, không nên tham gia giết mổ, chế biến thịt lợn; nếu bắt buộc, cần băng kín vết thương và sử dụng chất khử trùng sau khi làm việc.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của việc vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi: đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, xử lý chất thải đúng cách để hạn chế mầm bệnh lưu tồn. Đồng thời, không vận chuyển, mua bán lợn từ các khu vực đang có dịch bệnh tới nơi khác để tránh lây lan diện rộng.

Người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, kèm theo tiền sử tiếp xúc, chăm sóc, giết mổ hoặc ăn thịt lợn không đảm bảo vệ sinh nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.