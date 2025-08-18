Sáng dậy thấy 6 cảm giác này "vụt qua", rất có thể nhiều mạch máu ở tim tắc nghẽn

Buổi sáng ngay sau khi thức dậy được xem là “thời điểm vàng” để kiểm tra sức khỏe tim mạch, cũng là thời điểm dễ xảy ra tai biến. Nguyên nhân là sau một đêm dài, máu trở nên đặc hơn, hệ miễn dịch yếu, dây thần kinh giao cảm bị kích thích khiến huyết áp và nhịp tim tăng đột ngột, mạch máu dễ co thắt. Người khỏe mạnh có thể tự điều chỉnh, nhưng nếu tim mạch gặp vấn đề, đặc biệt là tắc nghẽn mạch máu, cơ thể sẽ phát ra 6 cảnh báo sau:

1. Tê bì tay chân

Sau khi ngủ dậy, nhiều người thấy tê cứng hoặc châm chích ở tay, chân, đặc biệt là bên trái – phía gần tim. Tình trạng này không chỉ do nằm sai tư thế, mà còn có thể liên quan đến tim mạch. Khi tim bơm máu yếu, tuần hoàn kém, máu không được lưu thông đầy đủ đến các chi, gây ra cảm giác tê bì khó chịu.

Ảnh minh họa

2. Tim đập nhanh, cảm giác bị đè nén

Không ít bệnh nhân mô tả cảm giác như có hòn đá đè lên tim, rất khó thở, đôi khi sợ hãi như sắp ngưng tim. Một số khác lại chỉ thấy tim đập nhanh bất thường, hồi hộp không rõ lý do, hoặc nhịp tim lúc nhanh, lúc chậm xen kẽ. Những biểu hiện này thường xảy ra vào sáng sớm khi cơ thể vừa tỉnh giấc, báo hiệu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu tim.

3. Suy giảm thị lực thoáng qua

Một số người khi vừa mở mắt buổi sáng có cảm giác mờ mắt hoặc mất thị lực trong chốc lát. Nhiều người lầm tưởng đây là dấu hiệu nhồi máu não, nhưng thực tế cũng có thể do mạch máu tim tắc nghẽn, khiến máu không bơm đủ lên não và dây thần kinh thị giác. Nếu triệu chứng này lặp lại nhiều lần, cần đi khám tim mạch ngay.

Ảnh minh họa

4. Chóng mặt, khó thở

Nhiều người vừa thức dậy đã thấy nghẹt thở, khó hít vào, thậm chí chóng mặt, nhức đầu. Nguyên nhân là tim không bơm đủ máu lên não và các cơ quan, khiến cơ thể thiếu oxy. Triệu chứng này thường rõ hơn khi chuyển từ tư thế nằm sang ngồi hoặc đứng, do tuần hoàn máu bị ảnh hưởng sau một đêm dài.

5. Mệt mỏi, buồn nôn

Nếu buổi sáng thường xuyên thấy cơ thể rã rời, khó dậy nổi dù đã ngủ đủ, hãy cảnh giác với bệnh tim. Khi cơ tim thiếu máu nuôi, toàn cơ thể dễ suy giảm năng lượng. Một số bệnh nhân còn kèm cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa ngay sau khi thức dậy. Đây có thể là dấu hiệu sớm song hành cùng những cơn đau thắt ngực thoáng qua.

6. Đau thắt ngực

Đau tức ngực là biểu hiện điển hình nhất khi mạch máu tim bị tắc nghẽn. Buổi sáng, cơn đau rõ rệt hơn do nhịp sinh học làm tăng hormone căng thẳng, tim phải bơm máu mạnh hơn. Người bệnh có thể đau vùng trước tim, sau xương ức, lan ra vai trái, chi trên trái hoặc nửa đầu bên trái. Đây là dấu hiệu cảnh báo điển hình của bệnh động mạch vành.

Ảnh minh họa

Những bất thường trên không nhất thiết đồng nghĩa bạn đã mắc bệnh tim, nhưng đều là cảnh báo nguy hiểm. Nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong cao và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, nếu các dấu hiệu xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng, hãy đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu tim - cứu mạng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More



