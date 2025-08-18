Điểm danh 5 thực phẩm "siêu vi khuẩn" gây ung thư dạ dày cực SỢ: Rất quen trong bếp Việt

Ít ai biết rằng vi khuẩn HP phổ biến đến mức, chúng chỉ xếp sau vi khuẩn gây sâu răng. Bất kỳ ai cũng có thể bị lây nhiễm qua đường miệng, đường phân hoặc qua các dụng cụ y tế chưa được khử trùng đúng cách.

Khi xâm nhập vào dạ dày, vi khuẩn HP tiết enzym urease để tồn tại trong môi trường axit, dần gây tổn thương niêm mạc, dẫn đến viêm loét, thậm chí tiến triển thành ung thư dạ dày nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng cảnh báo thường gặp gồm: đau bụng âm ỉ, đầy hơi, hôi miệng, trào ngược axit và sụt cân bất thường.

Ảnh minh họa

Để phòng ngừa loại "siêu vi khuẩn" này, bạn hoàn toàn có thể tận dụng những "khắc tinh' là thực phẩm cực quen trong các căn bếp Việt như:

1. Nghệ

Nghệ chứa curcumin có khả năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh và còn kháng khuẩn, trong đó có vi khuẩn HP. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể ức chế con đường trao đổi chất cần thiết cho HP, khiến vi khuẩn này suy yếu và biến mất.

Thêm nghệ tươi hoặc bột nghệ vào bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp giảm đau, phục hồi niêm mạc dạ dày bị tổn thương mà còn ngăn chặn sự phát triển của tế bào bất thường. Đây là lý do nhiều người vẫn uống tinh bột nghệ pha nước ấm như một cách hỗ trợ dạ dày.

2. Tỏi

Allicin trong tỏi là một kháng sinh tự nhiên, giúp ức chế vi khuẩn, trong đó có HP. Để đạt hiệu quả cao nhất, tỏi nên được ăn sống ở dạng đập dập hoặc băm nhuyễn, bởi khi đó enzym alinase mới kích hoạt và chuyển hóa alliin thành allicin.

Ăn tỏi không chỉ góp phần ngăn ngừa viêm loét dạ dày mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và bảo vệ niêm mạc khỏi xung huyết.

3. Sữa chua

Sữa chua là nguồn lợi khuẩn dồi dào, giúp cân bằng hệ vi sinh và kìm hãm sự phát triển của HP. Acid lactic trong sữa chua còn phá vỡ lớp nhầy bảo vệ HP, khiến chúng khó bám trụ trong dạ dày.

Ăn sữa chua đều đặn không chỉ hỗ trợ ức chế HP mà còn cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi, tăng hấp thu dưỡng chất. Đây được coi là “thực phẩm vàng” bảo vệ dạ dày và đường ruột.

4. Trà xanh

Những ai có thói quen uống trà xanh thường xuyên sẽ được hưởng lợi từ lượng catechin và polyphenol dồi dào. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng ngăn chặn HP phát triển.

Ngoài việc ức chế vi khuẩn, trà xanh còn giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế béo phì, tức là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh ung thư. Tuy nhiên, do chứa caffein, người bệnh dạ dày nên dùng lượng vừa phải để tránh mất ngủ hay mệt mỏi.

5. Bông cải xanh

Trong bông cải xanh có sulforaphane - hoạt chất đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt và ngăn cản sự phát triển của HP. Các mầm non của bông cải còn giàu isothiocyanate, giúp tăng miễn dịch dạ dày rất tốt.

Không chỉ riêng bông cải, nhiều loại rau quả như bắp cải, cà rốt, dâu tây, ớt chuông… cũng có khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ phòng chống HP và bảo vệ dạ dày hiệu quả.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng những thực phẩm trên chỉ có tác dụng hỗ trợ, giúp giảm nguy cơ vi khuẩn HP gây hại và ngăn ngừa ung thư dạ dày. Nếu đã được chẩn đoán nhiễm HP, người bệnh vẫn cần đi khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ, không nên tự ý chỉ dựa vào thực phẩm. Bảo vệ dạ dày từ sớm bằng chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp tầm soát định kỳ chính là cách tốt nhất để phòng tránh ung thư dạ dày nhé!

